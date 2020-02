Dortmund-Star Haaland verrät sein großes Vorbild

Fünf Spiele in der deutschen Bundesliga, acht Tore – Erling Braut Haaland sorgt in Dortmund weiter für Furore. Nun nennt der 19-Jährige seine größte Inspiration.

Erling Braut Haaland hat wieder zugeschlagen. Beim Dortmunder 4:0-Kantersieg gegen Frankfurt erzielte der Norweger sein achtes Tor in der deutschen Bundesliga. Fünf Partien hat er dafür benötigt. Im Schnitt lässt es der 19-Jährige alle 38 Minuten klingeln."Von der ersten Sekunde an hat es direkt gepasst", grinst Haaland, der im Winter von Red Bull Salzburg kam.Wer denkt, Spieler wie Cristiano Ronaldo oder Zlatan Ibrahimovic zählen zu den größten Idolen des Stürmers, der irrt."Mein Vater war eigentlich immer mein größtes Vorbild. Eines meiner Ziele ist es, eines Tages ein besserer Fußballer zu sein, als er es war."Kein leichtes, aber ein machbares Unterfangen. "Er hat 34 Länderspiele für Norwegen gemacht und fast 200 Mal in der Premier League gespielt. Da fehlt also schon noch ein bisschen was", meint Haaland junior. Papa Alf-Inge kickte in den 1990er-Jahren bei Leeds und Manchester City, ein Titel blieb ihm aber verwehrt.Von den aktiven Fußballern hat es Haaland ein Franzose angetan. "Als ich in Salzburg regelmäßig getroffen habe, war ich sehr zufrieden. Aber dann siehst du so Typen wie Kylian Mbappe in der Ligue 1 und denkst: Es geht immer noch ein Level höher im Fußball. Mein Ziel ist es, einer der besten Spieler der Welt zu werden."