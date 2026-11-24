i Experten warnen vor einem Proteinschock in Europa. Lieferausfälle könnten auch private Haushalte hart treffen. istock Gefährliche Importabhängigkeit Drohende Protein-Krise könnte Europa knallhart treffen Experten warnen vor einem Proteinschock in Europa. Lieferausfälle könnten auch private Haushalte hart treffen. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 14:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ehemalige Generäle, Politiker und Forscher schlagen Alarm: Europas Eiweißversorgung ist massiv von Importen abhängig. In einem Brief an die EU-Kommission drängen sie auf rasches Handeln, wie die "Kleine Zeitung" berichtet.

"Die Abhängigkeiten im Ernährungssystem machen Europa verwundbar", heißt es in dem Schreiben.

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Experten warnen vor Proteinschock

Rund drei Viertel des eiweißreichen Tierfutters kommen aus Argentinien, Brasilien und den USA. Bei Soja liegt die Importquote bei 94 Prozent. Berücksichtigt man auch eingeführte Vitamine, Aminosäuren, Dünger und Erdgas, wären laut einer WePlanet-Studie bei einem Importausfall 84 Prozent der in Europa konsumierten Proteine gefährdet.

Besonders die Schweine- und Geflügelzucht wäre betroffen. "Ein Proteinschock würde binnen weniger Wochen auf die gesamten europäischen Haushalte durchschlagen", warnt der österreichische Energieökonom Nebojša Nakićenović.

China hat faktisches Monopol

Österreich ist mittlerweile Europas drittgrößter Sojaproduzent. Bei Vitaminen und Aminosäuren hat sich hingegen China eine faktische Monopolstellung gesichert.

Um sämtliche Sojaimporte zu ersetzen, müsste die EU eine Fläche von der Größe Griechenlands für den Anbau nutzen.

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Neue Technologie als Ausweg

Die Experten setzen daher auf Bioreaktoren, in denen sich etwa Vitamine, Fette und Aminosäuren herstellen lassen. Das Wiener Unternehmen Revo Foods produziert bereits Fischersatz aus Pilzmyzel.

Unklare Zulassungsregeln würden Europas Entwicklung allerdings bremsen, kritisiert Studienautor Martin Reich. Während Länder wie China und die USA die Technologie vorantreiben, müsse die EU rasch reagieren.

"Wir hätten eine echte Chance", sagt Reich. "Wenn wir nur rasch genug damit aufhören, uns selbst im Weg zu stehen."