i Bundeskanzler Christian Stocker will Montenegro in die EU holen. Helmut Graf Harte Meldung "Viel zu sagen" – Kanzler Stocker lässt aufhorchen Kanzler Stocker will Zentraleuropa in Brüssel stärken. Nach einem Gipfel mit vier Regierungschefs will er den nächsten EU-Beitritt forcieren. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 22:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) will Österreichs Zusammenarbeit mit seinen östlichen Nachbarn ausbauen. Nach einem Treffen mit den Regierungschefs der Visegrád-Staaten am Montag (23. November) in Bratislava sprach sich der Kanzler für ein stärkeres Mitteleuropa aus. Gleichzeitig forderte er einen raschen EU-Beitritt Montenegros.

"Ein starkes Zentraleuropa bedeutet auch eine stärkere Europäische Union", schrieb Stocker anschließend auf Facebook.

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Stocker will gemeinsame Stimme in der EU

Zur Visegrád-Gruppe gehören Polen, Tschechien, die Slowakei und Ungarn. Österreich war bei dem Treffen als Gast vertreten. Der Kanzler verwies auf die engen wirtschaftlichen, kulturellen und historischen Beziehungen zwischen den Ländern. Angesichts gemeinsamer Herausforderungen brauche es eine stärkere Zusammenarbeit.

Im Mittelpunkt stehen dabei die Wettbewerbsfähigkeit Europas, Migration, Sicherheit und die Erweiterung der Europäischen Union. "Unsere Länder haben viel zu sagen. Am besten tun wir das mit einer starken, geeinten Stimme", betonte Stocker.

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Montenegro soll rasch EU-Mitglied werden

Besonders deutlich positionierte sich der Regierungschef bei der EU-Erweiterung. Stocker sprach sich ausdrücklich für einen raschen Beitritt Montenegros aus.

Das Westbalkanland gehört zu den fortgeschrittensten EU-Beitrittskandidaten. Eine Aufnahme ist allerdings noch nicht beschlossen. Dafür müssen weitere Voraussetzungen erfüllt werden und alle Mitgliedstaaten zustimmen.

Mit einer engeren Abstimmung der mitteleuropäischen Länder will Stocker auch deren Interessen in Brüssel stärker vertreten. Ob daraus konkrete gemeinsame Initiativen entstehen, bleibt abzuwarten.