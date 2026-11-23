i Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) nimmt am 23. November als Gast beim Treffen der Visegrád-Regierungschefs in Bratislava teil. BKA/Florian Schrötter Kanzler bei Gipfel in Slowakei "Nicht machbar" – Stocker erhöht jetzt Druck auf die EU Kanzler Stocker fordert beim Visegrád-Gipfel in Bratislava massive Einsparungen von der EU. Anders gehe es angesichts nationaler Sparzwänge nicht. Von Angela Sellner 23.11.2026, 15:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) nimmt am Montag in Bratislava als Gast am Treffen der Visegrád-Staaten Slowakei, Polen, Tschechien und Ungarn teil. Im Mittelpunkt stehen das milliardenschwere EU-Budget, die Ukraine, der Kampf gegen illegale Migration und eine engere Zusammenarbeit in Zentraleuropa.

Einmal mehr macht der Kanzler seine strikte Linie bei den geplanten EU-Ausgaben deutlich. Er fordert Brüssel zum Sparen auf und beharrt beim nächsten EU-Finanzrahmen auf signifikanten Kürzungen.

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"Nichts ausgeben, was nicht da ist"

Konkret geht es um das EU-Budget für die Jahre 2028 bis 2034. EU-Ratspräsident António Costa hat am Wochenende einen neuen Vorschlag vorgelegt hat, aber Stocker ist damit weiterhin unzufrieden.

„Das ist in Zeiten nationaler Sparzwänge nicht machbar.“ Christian Stocker Bundeskanzler (ÖVP)

"Wir diskutieren weiterhin über ein nominelles Plus von 45 Prozent. Das ist in Zeiten nationaler Sparzwänge nicht machbar", stellt der Kanzler klar.

Auch die EU müsse den Sparstift ansetzen. "Wir können nichts ausgeben, was nicht da ist. Sparsamkeit und den effizienten Einsatz von Mitteln erwarte ich auch in Brüssel", betonte Stocker.

Österreich will sich dabei eng mit den anderen Nettozahlern abstimmen. Die österreichische Position unterscheide sich zwar teilweise sehr deutlich von jener der Visegrád-Länder, bei grenzüberschreitenden Projekten, etwa im Energiebereich, gebe es aber noch Luft nach oben bei der Nutzung europäischer Fördermittel, so Stocker bei dem Arbeitstreffen in Bratislava.

Unterstützung für Ukraine

Auch der Krieg in der Ukraine steht auf der Tagesordnung. Stocker versicherte, dass die EU das Land auch im fünften Kriegswinter unterstützen werde. Das sei nicht nur eine humanitäre Verpflichtung, sondern liege auch im europäischen Sicherheitsinteresse.

Gleichzeitig forderte der Kanzler in dieser Frage wieder mehr Geschlossenheit innerhalb der EU. "Solidarität ist keine Einbahnstraße", betonte er.

Ruanda-Rückkehrzentren

Stocker nützt das Treffen in Bratislava auch, um seine Amtskollegen aus der Slowakei, Polen, Tschechien und Ungarn über die jüngsten Entwicklungen zu europäischen Rückkehrzentren in Ruanda zu informieren. Österreich nimmt hier gemeinsam mit der "Gruppe der Umsetzer" in der EU (unter anderem Deutschland, Dänemark) eine Vorreiterrolle ein.

"Natürlichste Verbündete"

Stocker verfolgt mit seiner Teilnahme am Treffen in Bratislava auch das Ziel, die regionale Zusammenarbeit zu stärken. Potenzial sieht er vor allem bei der Automobilindustrie, gemeinsamen militärischen Beschaffungen, in der Energie- und Infrastrukturpolitik sowie bei gemeinsamen KI-Datenzentren.

„Ein starkes Zentraleuropa macht die gesamte EU stärker. Unsere Handschrift muss in Brüssel noch viel sichtbarer werden.“ Christian Stocker Bundeskanzler (ÖVP)

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"Wer seine Kräfte bündelt, gewinnt an Gewicht. Unsere Nachbarn sind unsere natürlichsten Verbündeten, wenn es darum geht, in Brüssel Gehör zu finden", so der Kanzler: "Unsere Länder haben viel zu sagen, und zwar am besten mit einer gemeinsamen Stimme."