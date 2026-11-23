i FPÖ-Generalsekretär Hafenecker feuert scharf gegen Medienminister Andreas Babler. Helmut Graf FPÖ-General teilt aus "Taschenspielertrick" – Brutale Abrechnung mit Babler Vor der nächsten ORF-Stiftungsratssitzung schießt die FPÖ scharf gegen Medienminister Babler und den ORF. Die Blauen starten ein Volksbegehren. Von Heute Politik 23.11.2026, 11:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Unter dem Motto "Saubere Information, österreichisches Programm, keine Zwangsgebühr" hatten FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker und ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler am Montag zur Pressekonferenz geladen. Im Zentrum standen die jüngsten Turbulenzen am Küniglberg, die ORF-Finanzierung und scharfe Kritik an Medienminister Andreas Babler (SPÖ).

"Taschenspielertrick" bei ORF-Gebühr

Besonders die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks stößt den Freiheitlichen sauer auf. Die Bundesregierung habe der Bevölkerung mit dem Einfrieren des ORF-Beitrags Sand in die Augen gestreut, kritisierte Hafenecker. Denn ab Jänner dürfe der ORF trotz eingefrorener Haushaltsabgabe um 70 Millionen Euro mehr aus den Beitragseinnahmen verwenden, so der FPÖ-Politiker.

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"Es ist ein System, das sich selbst versorgt und die Bürger dafür bezahlen lässt", wetterte Hafenecker. Darin zeige sich die "Unmoral der Verlierer-Koalition". Dem zuständigen Medienminister Andreas Babler warf er einen "Taschenspielertrick" vor.

Abrechnung mit Babler

Auch mit Blick auf Bablers politische Zukunft teilte der FPÖ-General aus. Der Medienminister habe im Nationalrat ein großes Programm für Anfang kommenden Jahres angekündigt – ausgerechnet für jenen Zeitpunkt, zu dem er nach Ansicht Hafeneckers möglicherweise bereits sein Amt verloren haben könnte.

Babler werfe mit Steuergeld um sich, obwohl er womöglich gar nicht mehr im Amt sein werde, spottete Hafenecker. Für ihn sei das eine "sehr skurrile Situation". Es sei daher kein Wunder, dass bei der Regierung ein "Taschenspielertrick den anderen ablöst".

"Chaostage am Küniglberg"

Als Beleg für die aus seiner Sicht gravierenden Missstände zählte Hafenecker mehrere Personalquerelen und Kontroversen des laufenden Jahres auf. Darunter die Causa rund um den früheren ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, die Abberufung des ORF-Enterprise-Chefs nach einer Compliance-Prüfung im Juni sowie den Führungswechsel bei ORF III im August.

In mehreren dieser Fälle vermisst Hafenecker ausreichende Transparenz. Hinzu kämen Proteste innerhalb der ORF-Belegschaft sowie aus Sicht der FPÖ zahlreiche Fälle fehlerhafter oder einseitiger Berichterstattung. Die Freiheitlichen hätten dazu eine rund 40 Seiten umfassende Sammlung aus den vergangenen zwei bis drei Jahren erstellt, erklärte er.

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Volksbegehren gegen "Zwangsgebühr"

Laut von Hafenecker angeführten Umfragen lehnen rund 60 Prozent der Österreicher die ORF-Gebühr ab. Der FPÖ-Politiker verwies zudem auf skandinavische Länder, in denen die Demokratie auch ohne eine vergleichbare Haushaltsabgabe funktioniere.

Mit einem eigenen Volksbegehren wollen die Freiheitlichen den Druck für eine Abschaffung der ORF-Gebühr erhöhen. Die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks müsse vor allem eines sein, betonte Hafenecker: sparsam und objektiv.