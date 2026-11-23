i GPA-Chefin Barbara Teiber: "Wer bei Förderungen pauschal den Rotstift ansetzt,, gefährdet Jobs." Sabine Hertel Gewerkschaft GPA macht mobil "Kein Ausgabenproblem": Neue Kampagne für Förderungen Pflege, Kinderbildung, Jobs: Die Gewerkschaft GPA will mit ihrer neuen Kampagne "Unverzichtbar" zeigen, warum Förderungen uns alle angehen. Von Heute Politik 23.11.2026, 11:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Unverzichtbar: Ich bin kein Ausgabenproblem!" Das ist das Motto der neuen Kampagne der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA). In den Mittelpunkt stellt sie dabei das Thema Förderungen.

Gewerkschaft: Öffentliche Mittel sichern Arbeitsplätze

Das Argument: Hinter Förderungen würden keine abstrakten Budgetposten stehen, sondern Beschäftigte: Sie betreuen Kinder, pflegen ältere oder behinderte Menschen, forschen an neuen Therapien oder arbeiten an einer klimafreundlichen Industrie. Öffentliche Mittel würden diese Leistungen ermöglichen und Arbeitsplätze sichern.

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"Wer bei Förderungen pauschal den Rotstift ansetzt, spart nicht einfach Geld. Er riskiert weniger Unterstützung für Familien, gefährdet Jobs und bremst Entwicklungen für die Zukunft", sagt GPA-Vorsitzende Barbara Teiber im Gespräch mit "Heute".

Arbeitskräfte im Fokus

Die GPA-Kampagne rückt jene Beschäftigten ins Rampenlicht, deren Arbeit im Alltag oft selbstverständlich erscheint. Ihre Botschaft: Viele Förderungen stärken Wirtschaft und Zusammenhalt.

Die GPA will damit jenen widersprechen, "die im Zusammenhang mit dem Sparbudget und dem Staatsdefizit immer nur vom 'Ausgabenproblem' reden und so tun, als könnte man Förderungen konsequenzlos streichen".

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"Eine Pflegekraft ist kein Ausgabenproblem. Forschung ist kein Luxus. Wir müssen genau hinschauen, was Förderungen leisten, sonst kosten uns Kürzungen mit dem Rasenmäher am Ende mehr als sie bringen", ist Teiber überzeugt.

Beispiel Infineon: Auch die Wirtschaft profitiert

Nicht zuletzt würde von Förderungen auch die Wirtschaft profitieren: "Das Beispiel Infineon, wo mit einer staatlichen Kofinanzierung von über 300 Millionen Euro eine Investition von 1,1 Milliarden Euro in Kärnten möglich gemacht wurde, zeigt, warum Förderungen wichtig sind: Sie bringen zusätzlich privates Kapital und sichern Arbeitsplätze sowie Wertschöpfung."

Ohne förderfinanzierte Leistungen könnten viele Menschen nicht arbeiten gehen, weil sie sich um ihre pflegebedürftigen Eltern kümmern müssten oder keine Kinderbetreuung hätten. "Natürlich braucht es klare und scharfe Regeln bei der Fördervergabe, aber pauschal zu kürzen, ist schädlich für uns alle", sagt die Gewerkschafterin.