i Die AK warnt vor Parkfallen in der Adventszeit. iStock Autofahrer aufgepasst Strafe statt Punsch! AK warnt vor Parkfallen im Advent Wer beim Weihnachtseinkauf oder Adventmarktbesuch auf Kundenparkplätzen parkt, sollte aufpassen. Sonst kann es schnell teuer werden, warnt die AK. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 10:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Adventzeit ist da und mit ihr beginnt auch der große Ansturm auf Weihnachtsmärkte und Geschäfte. Doch wer mit dem Auto zum Punschtrinken oder Geschenke-Shopping fährt, sollte bei der Parkplatzwahl genau hinschauen. Die Arbeiterkammer (AK) warnt jetzt vor teuren Parkfallen auf Kundenparkplätzen.

Diese Parkfallen lauern

Immer mehr Unternehmen lassen ihre Parkplätze überwachen. Wer dort sein Auto abstellt, muss sich an bestimmte Regeln halten. "Diese Bedingungen gelten grundsätzlich schon mit dem Befahren des Parkplatzes. Wer hineinfährt, erkennt sie also automatisch an", erklärt AK-Konsumentenschützerin Selin Celikel.

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Besonders aufpassen sollte man bei der erlaubten Parkdauer. Wer sein Auto auf einem Kundenparkplatz abstellt und anschließend länger als erlaubt über den Adventmarkt schlendert, riskiert Vertragsstrafen oder zusätzliche Parkgebühren. Voraussetzung ist, dass die Parkbedingungen klar und deutlich ausgeschildert sind.

Doch Vorsicht: Auch nach Geschäftsschluss ist man nicht automatisch auf der sicheren Seite. Viele Parkplätze werden mittlerweile mit Videokameras und automatischer Kennzeichenerfassung kontrolliert. Im Extremfall kann laut AK sogar schon ein kurzes Wendemanöver eine Strafe nach sich ziehen.

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So vermeidest du die Fallen

Die Arbeiterkammer rät deshalb, die Hinweisschilder vor Ort genau zu lesen und die erlaubte Parkdauer nicht zu überschreiten. Dauert der Weihnachtseinkauf länger als geplant, sollte man rechtzeitig beim jeweiligen Unternehmen nachfragen, ob eine Verlängerung möglich ist.

Auch Kassenbons und Rechnungen sollte man besser aufheben. "Diese Unterlagen können bei möglichen Missverständnissen oder Rückfragen hilfreich sein", erklärt Celikel. So lässt sich im Streitfall zumindest nachweisen, dass man tatsächlich vor Ort eingekauft hat.