i Läuft seine Zeit ab? SPÖ-Chef und Vizekanzler Andreas Babler steht auch parteiintern hart in der Kritik. Helmut Graf Wirbel in der SPÖ "Versteht keiner": Babler-Sitzung sorgt für Unmut SP-Babler hat seine Regierungsmitglieder für Mittwoch kurzfristig zwecks besserer "Abstimmung" einbestellt. Schon beim Termin mangelt's an Abstimmung. Von Heute Politik 16.09.2026, 12:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die SPÖ manövriert sich selbst immer tiefer ins Chaos. Seit Wochen kursieren Ablösegerüchte um Parteichef und Vizekanzler Andreas Babler – statt klar zu kommunizieren, scheint dieser die Roten aber immer tiefer in Turbulenzen zu steuern.

"Das versteht keiner", formuliert ein Roter seinen Unmut. Es geht um eine von Babler eilig angesetzte Sitzung mit den SPÖ-Ministern und -Staatssekretären für Mittwoch, 15 Uhr, in der Parteizentrale in der Wiener Löwelstraße. Rund 45 Minuten sind dafür vorgesehen, nur im engsten Kreis – Mitarbeiter sollen nicht dabei sein.

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Treffen in Parteizentrale

Es gehe um die "bessere Abstimmung zwischen der Regierungs- und Parteiarbeit", ließ Parteimanager Klaus Seltenheim laut "Heute"-Infos intern wissen. Weil nicht alle SPÖ-Regierungsmitglieder an der Ministerrats-Vorbesprechung am Mittwochvormittag teilnehmen könnten, lade "Andi für den Nachmittag noch zu einem kurzen Austausch".

Mit der kurzfristig anberaumten Sitzung heizt Babler freilich Gerüchte um mögliche Rochaden selbst weiter an. Und: Wenn es tatsächlich nur um "bessere Abstimmung" für den Polit-Herbst geht, ist allerdings schon bei der Abstimmung dieses Termins viel Luft nach oben.

Termin-Chaos

Denn das 15-Uhr-Treffen überschneidet sich mit Auftritten roter Regierungsmitglieder bei einer lange geplanten Großveranstaltung zum 80. Jubiläum der Sozialpartnerschaft ab Mittwochnachmittag im Museumsquartier Wien, wundern sich Insider.

Laut Programm sitzt dort Verkehrsminister Peter Hanke ausgerechnet von 14 bis 15.30 Uhr beim Panel "Industriestrategie und Energiepolitik" auf der Bühne. Babler erwartet Hanke aber schon um 15 Uhr in der Löwelstraße.

Auch für Sozialministerin Korinna Schumann ist der Zeitplan sportlich. Das Babler-Treffen ist vorerst bis etwa 15.45 Uhr angesetzt. Bereits um 16 Uhr soll Schumann bei der Sozialpartner-Veranstaltung über "Produktivität und Arbeitsmarkt" diskutieren.

Auch ein Auftritt von Babler selbst ist übrigens bei der Veranstaltung vorgesehen, mit einem Impuls-Statement um 18:30 Uhr. Er und sein Team müssten den Termin also im Kalender gehabt haben. "Denen mangelt es offenbar an den simpelsten Fähigkeiten der Terminplanung", wird auch parteiintern geätzt.

Es sei eine "kommunikative Katastrophe", dass Babler mit dem Ansetzen eines solchen Termins – bei dem "Heute"-Infos zufolge tatsächlich über die Herbst-Schwerpunkte gesprochen werden soll – die Partei in der öffentlichen Wahrnehmung alles andere als gut dastehen lasse.

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Insider wundern sich zudem, warum Koordinationstermine für die Partei- und Regierungsarbeit nicht bei der erst Anfang September abgehaltenen SPÖ-Klausur in Mauerbach fixiert und den Teilnehmern kommuniziert wurden.

"Alles in allem ein völlig unnötiges Chaos", resümiert ein roter Stratege.