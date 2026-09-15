i Babler vor Rückzug als Vizekanzler? Die Partei dementiert ... Helmut Graf Eilig einberufene Sitzung "Nicht mehr und nicht weniger": High Noon bei der SPÖ Knalleffekt in der SPÖ: Parteichef Babler hat seine Regierungsmannschaft im engsten Kreis einbestellt. Offizielle Version: eine Routinesitzung … Von Newsdesk Heute 15.09.2026, 21:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die SPÖ kommt aus den Turbulenzen der vergangenen Wochen nicht heraus. Am Dienstag wurde – wie berichtet – überraschend bekannt, dass das rote Regierungsteam am Mittwoch zu einer Unterredung mit Parteichef Andreas Babler zusammenkommt.

Treffen in der Zentrale

Ort des Treffens ist die SPÖ-Parteizentrale in der Wiener Löwelstraße.

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45 Minuten High Noon

Starten soll der Termin laut "Heute"-Informationen um 15 Uhr. Anberaumt sind vorerst 45 Minuten.

Engster Kreis

Vorgesehen ist der engste Kreis. Das heißt: die fünf SPÖ-Minister Sporrer, Schumann, Marterbauer, Holzleitner und Hanke sowie die drei Staatssekretäre. Mitarbeiter sind nicht dabei.

Steigt Marterbauer auf?

Seit Tagen gibt es anhaltende Gerüchte über eine Rochade in diesem Team. Einige Partei-Insider mutmaßen, dass Babler das Vizekanzleramt an Finanzminister Markus Marterbauer abgibt. Bestätigt ist das bisher nicht. Der Minister kämpft aktuell gegen eine Krebserkrankung. Gäbe Babler nur das Vizekanzleramt auf, wären auch die Gehaltseinbußen überschaubar: Als einfacher Minister (19.072,00 Euro Gehalt) würde er brutto lediglich 1.555 Euro weniger verdienen als als Vizekanzler (20.627 Euro).

Auch Medienmanager Gerhard Zeiler war zuletzt immer wieder für den roten Chefsessel im Gespräch. Bei einer Umfrage von Peter Hajek für ATV kam heraus: Unter Zeiler wäre die SPÖ für 43 Prozent der Befragten wieder eine Wahl-Option.

Babler muss mal weg

Fakt ist: Babler möchte aktuelle Themen besprechen. Die Ministerrats-Vorbesprechung am Mittwoch müssen offenbar einige rote Regierungsmitglieder auslassen. Deswegen lade "Andi für den Nachmittag noch zu einem kurzen Austausch", betonte Parteimanager Seltenheim gemäß "Heute"-Infos intern. Fokus? "Die bessere Abstimmung zwischen Regierungs- und Parteiarbeit. Nicht mehr und nicht weniger."

Miese Umfragewerte, Querschüsse

Schwer vorstellbar, dass bei der SPÖ-Sitzung diese Themen nicht angesprochen werden.

Die offizielle Version

Aus der SPÖ heißt es: Die Minister und Staatssekretäre würden sich mehrmals im Monat zu gemeinsamen fraktionellen Terminen treffen. Dabei würden "inhaltliche Punkte für die kommenden Wochen besprochen".

Rote Gremien tagen

Bereits am Freitag treffen sich dann SPÖ-Präsidium und -Vorstand – ein routinemäßig geplanter Termin ...