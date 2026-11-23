i Volksanwältin Gaby Schwarz sieht sich mit schockierenden Hass-Mails konfrontiert. Volksanwaltschaft/Pargan/Screenshot Instagram Schockierende Enthüllungen "Drogensüchtige H*re" – Volksanwältin zeigt Hass-Mails Übelste Beschimpfungen und Beleidigungen: Volksanwältin Gaby Schwarz macht schockierende Nachrichten öffentlich, die sie über Jahre erhalten hat. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 14:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Du drogensüchtige H*re", "menschenverachtende Trampels*u" oder "geisteskranke dumme S*u": Es sind kaum zu fassende Beschimpfungen, mit denen Volksanwältin Gaby Schwarz in den vergangenen Jahren konfrontiert wurde. Nun macht sie einige der Hassnachrichten öffentlich – und setzt damit ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen.

Anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen am 25. November veröffentlicht Schwarz Auszüge aus mehreren Nachrichten, die sie in den vergangenen Jahren erhalten hat. Darin wird die Volksanwältin nicht nur sexistisch beleidigt, sondern auch persönlich herabgewürdigt.

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Schwarz: "Nicht schweigen, ansprechen"

"Entweder diese Volksanwaltschaftsschei*e erfüllt ihre Verfassungs-Aufgabe oder Gaby Schwarz [...] verpisst sich", heißt es etwa in einer der Nachrichten. Eine andere beginnt mit den Worten "Schei*h*re Schwarz".

"Sie enthalten sexistische Beschimpfungen, Drohungen, Erniedrigungen und haben eines gemeinsam: Sie sollen einschüchtern und mundtot machen", erklärt Schwarz in einer Aussendung. Lange habe sie überlegt, ob sie die Nachrichten tatsächlich öffentlich machen solle. Schließlich habe sie sich bewusst dafür entschieden.

"Nicht schweigen, sondern ansprechen und auf die vielen Formen von Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen", lautet ihr Appell. Denn für die Volksanwältin steht fest: "Auch verbale Gewalt ist Gewalt."

"Frauengewalt ist keine Privatsache"

Gewalt gegen Frauen beginne nicht erst bei körperlichen Übergriffen, betont Schwarz. Auch Kontrolle, Beschimpfungen und psychische Gewalt seien gefährliche Vorboten. Diese würden nicht nur im eigenen Zuhause, sondern ebenso am Arbeitsplatz, auf der Straße oder im Internet auftreten.

Deshalb fordert die Volksanwältin mehr Zivilcourage. Es sei entscheidend, hinzuschauen, wenn Grenzen überschritten werden, Betroffene ernst zu nehmen und sexistische Bemerkungen nicht einfach als "Herrenwitze" abzutun. "Gewalt an Frauen ist keine Privatsache", stellt Schwarz klar.

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Schwarz lässt sich nicht einschüchtern

Einschüchtern lassen will sich Schwarz von den Hassnachrichten jedenfalls nicht. "Als Frau, als Volksanwältin und als Feministin werde ich mich auch in Zukunft nicht mundtot machen lassen", betont sie.

Jede Frau habe das Recht auf ein Leben ohne Gewalt. Daher unterstützt Schwarz auch heuer wieder die Kampagne "Orange the World". Während der "16 Tage gegen Gewalt" will sie sich auf ihren Social-Media-Kanälen intensiv mit dem Thema auseinandersetzen.