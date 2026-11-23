i Gesetzliche Unsicherheit wird beseitigt – die Schmutzzulage ist künftig steuerfrei, egal, ob die Firma die Reinigung der Arbeitskleidung übernimmt, oder man es selber machen muss. iStock Ab 2027 Neuer Steuerbonus für Hunderttausende in Österreich Die sogenannte Schmutzzulage ist ab 2027 steuerfrei. Es können zu mehrere hundert Euro im Monat sein. Hunderttausende Beschäftigte profitieren. Von Angela Sellner 23.11.2026, 12:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer bei der Arbeit schmutzig wird, soll künftig steuerlich besser aussteigen. Die Regierung stellt mit dem Abgabenänderungsgesetz 2026 die sogenannte Schmutzzulage auf neue Beine. Das Gesetz zählt zu jenen, die vom Ministerrat vergangene Woche ins Parlament geschickt wurden. Der Nationalrat soll es im Dezember beschließen.

Die Änderung soll mit 1. Jänner 2027 in Kraft treten und betrifft Hunderttausende Beschäftigte in Österreich.

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Welche Berufe profitieren

Profitieren können unter anderem Rauchfangkehrer, Bauarbeiter, Reinigungskräfte sowie Beschäftigte in der Industrie und in bestimmten Krankenhausbereichen. Für sie gibt es eine Zulage, wenn sie bei ihrer Arbeit zwangsläufig besonders stark Schmutz, Staub oder anderen Verunreinigungen ausgesetzt sind.

Die Höhe der Schmutzzulage hängt vom jeweiligen Kollektivvertrag beziehungsweise der entsprechenden Vereinbarung ab. Einen einheitlichen Betrag für alle Beschäftigten gibt es nicht.

Steuerlich gilt allerdings eine klare Grenze: Bis zu 400 Euro im Monat (beziehungsweise 600 Euro bei Nachtarbeit) können steuerfrei bleiben.

Egal, wer wäscht

Hintergrund der Änderung ist eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes, die bei vielen Betrieben für Unsicherheit gesorgt hat. Bisher war die Steuerfreiheit nämlich auch davon abhängig, wer die Kosten für die Reinigung übernimmt.

Musste ein Beschäftigter seine verschmutzte Arbeitskleidung selbst waschen, konnte die Zulage steuerfrei sein. Übernahm hingegen der Arbeitgeber die Reinigung oder stellte er Duschmöglichkeiten während der Arbeitszeit zur Verfügung, konnte die Steuerbegünstigung wegfallen.

Damit soll ab 2027 Schluss sein. Künftig spielt es für die Steuerfreiheit keine Rolle mehr, wer die Reinigungskosten trägt. Das heißt: Wer eine Schmutzzulage erhält, soll nicht mehr steuerlich benachteiligt werden, nur weil der Arbeitgeber die schmutzige Arbeitskleidung reinigen lässt.

Zeitaufwändig

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) begründet die Änderung damit, dass starke Verschmutzung nicht nur Geld, sondern auch Zeit kostet.

"Mit der neuen Regelung stellen wir sicher, dass Arbeit, bei der man sehr schmutzig wird, steuerlich begünstigt wird", erklärt Marterbauer. Neben der Reinigung würden auch Pflege und der häufigere Wechsel der Arbeitskleidung eine zusätzliche Belastung darstellen. Gleichzeitig soll die Neuregelung die Lohnverrechnung für Unternehmen vereinfachen.

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Die neue Regelung hat auch Auswirkungen auf das Budget. Für 2027 werden daraus rund 45 Millionen Euro weniger Steuereinnahmen erwartet. Ab 2028 sollen es jährlich rund 50 Millionen Euro weniger sein.