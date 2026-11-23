i Regierungsspitze Stocker, Babler, Meinl-Reisinger Helmut Graf FPÖ alleine fast gleich stark Aktueller Wahltrend: Regierung stürzt immer brutaler ab Bittere Zahlen für die Bundesregierung: ÖVP, SPÖ und NEOS kommen im aktuellen APA-Umfrage-Trend gemeinsam nur noch auf 40,8 Prozent. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 11:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Passend zum Temperatursturz gibt's auch für die Bundesregierung eine kalte (Umfragen-)dusche. Im aktuellen Trend der Austria Presse Agentur (APA) kommt die Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS gemeinsam nur noch auf 40,8 Prozent.

Die FPÖ liegt hingegen mit 39,3 Prozent alleine schon fast gleichauf mit allen drei Regierungsparteien zusammen.

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Auch ÖVP stürzt nun unter 20 Prozent

Besonders bitter fallen die Zahlen für die beiden ehemals großen Volksparteien aus. Die ÖVP erreicht im aktuellen Trend, der vier Sonntagsfragen kumuliert, nur noch 19,9 Prozent. Gegenüber der Nationalratswahl 2024 entspricht das einem Minus von 6,4 Prozentpunkten.

SPÖ nur noch bei 14,9 Prozent

Noch deutlicher ist der Absturz bei der SPÖ. Die Sozialdemokraten kommen auf lediglich 14,9 Prozent und verlieren damit 6,3 Prozentpunkte gegenüber ihrem Wahlergebnis von 2024. Auch der angekündigte Vize-Kanzlerwechsel (Marterbauer statt Babler) brachte bisher keinen Turnaround.

Auch der dritte Koalitionspartner muss Federn lassen. Die NEOS liegen nur noch bei 6,0 Prozent – das sind 3,1 Prozentpunkte weniger als bei der vergangenen Nationalratswahl. Zusammengerechnet haben die drei Regierungsparteien damit gegenüber der Wahl 2024 rund 15,8 Prozentpunkte eingebüßt.

FPÖ kratzt an 40-Prozent-Marke

Ganz anders sieht die Entwicklung bei den Freiheitlichen aus. Die FPÖ erreicht bereits 39,3 Prozent. Das entspricht einem Plus von 10,5 Prozentpunkten gegenüber der Nationalratswahl 2024.

Damit liegt die Partei von Herbert Kickl nur noch 1,5 Prozentpunkte hinter dem gemeinsamen Umfragewert der gesamten Bundesregierung.

Grüne legen zu, KPÖ bei vier Prozent

Auch die Grünen sind weiter im Aufwind. Die von Leonore Gewessler angeführten Ökos erreichen 12,3 Prozent und liegen damit 4,1 Prozentpunkte über ihrem Ergebnis bei der Nationalratswahl 2024.

Die Bilder des Tages i ?

Die KPÖ kommt auf 4,0 Prozent und gewinnt gegenüber der Wahl 1,6 Prozentpunkte dazu. Damit liegt sie in der Umfrage genau an der Vier-Prozent-Hürde für den Einzug in den Nationalrat.