i Wer für Russland in der Ukraine gekämpft hat, soll nicht in die EU dürfen. Auch Touristenvisa werden deutlich eingeschränkt. REUTERS/Laura Hasani EU plant strengere Kontrollen EU verschärft Visa-Regeln: "In Europa nicht willkommen" Die EU plant strengere Einreiseregeln für Russen. Betroffen sind Kriegsteilnehmer, Touristen und Sportler unter russischer Flagge. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 17:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die EU verschärft ihre Visaregeln für russische Staatsbürger. Wer seit Beginn des Ukraine-Kriegs für die russischen Streitkräfte gekämpft hat, soll nicht in die EU einreisen dürfen. Auch Touristenvisa und Auftritte russischer Sportler sollen stärker eingeschränkt werden.

Die EU-Kommission hat gemeinsam mit der Hohen Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik das 22. Sanktionspaket gegen Russland vorgeschlagen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Einreise. Das Verbot für russische Kriegsteilnehmer wurde bereits mit dem 21. Sanktionspaket festgelegt. Es betrifft alle Personen, die seit dem 24. Februar 2022 in den russischen Streitkräften gekämpft haben – unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit.

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Damit die Behörden solche Personen besser erkennen können, hat die Kommission nun überarbeitete Leitlinien und zusätzliche Hilfsmittel beschlossen. Dazu gehört etwa ein Fragebogen zum Militärdienst. Wann das Einreiseverbot tatsächlich angewendet wird, müssen die Mitgliedstaaten im Rat entscheiden.

"Wer auf Seiten Russlands gegen die Ukraine kämpft, ist in Europa nicht willkommen", erklärte EU-Kommissar Magnus Brunner (ÖVP). Die Mitgliedstaaten sollen die nötigen Mittel erhalten, um ehemalige Kämpfer zu erkennen und ihnen die Einreise zu verweigern.

Auch für russische Touristen soll es schwieriger werden. Visa sollen künftig nur noch in nachweislich begründeten Einzelfällen ausgestellt werden. An den EU-Außengrenzen ist außerdem eine individuelle Überprüfung jeder Person aus Russland vorgesehen.

Wer abgewiesen wird, soll im gemeinsamen Fahndungssystem erfasst werden. Damit soll verhindert werden, dass Betroffene einfach an einem anderen Grenzübergang erneut versuchen, in die EU zu gelangen.

Auch Sportler und Künstler im Visier

Das Sanktionspaket sieht zudem vor, dass russische Sportlerinnen und Sportler bei Wettkämpfen in der EU nicht mehr im Namen des russischen Staates antreten dürfen.

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Sobald das Verbot gilt, sollen die Mitgliedstaaten Visa für Personen und Teams ablehnen können, die für Russland, unter russischer Flagge oder mit anderen nationalen Symbolen antreten. Auch bei Künstlern, die von russischen Behörden unterstützt werden, sollen die Behörden genauer hinsehen.

Brunner betonte, dass damit auch verhindert werden solle, dass Sportler als Aushängeschilder für den russischen Angriffskrieg auftreten. Gleichzeitig soll es weiterhin Schutz für Menschen geben, die Russland aus guten Gründen verlassen müssen. Dazu zählen etwa Menschenrechtsverteidiger, Oppositionelle und unabhängige Journalisten.

Die EU hat die Visavergabe an russische Staatsbürger bereits deutlich eingeschränkt. Vor dem Krieg wurden jährlich rund vier Millionen Visa ausgestellt, 2025 waren es noch etwa 618.000. Das 22. Sanktionspaket muss nun von den Mitgliedstaaten beschlossen werden.