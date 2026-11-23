i Grünen-Vizeklubchefin Sigrid Maurer will ihre Partei wieder auf die Regierungsbank bringen. Helmut Graf Maurer spricht Klartext Grünen-Vize gesteht Fehler aus Regierungszeit ein Von 2020 bis 2024 saßen die Grünen in der Bundesregierung. Nun räumt Vizeklubchefin Maurer Fehler ein – und will trotzdem zurück an die Macht. Von Nicolas Kubrak 23.11.2026, 16:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit ihrem Ausscheiden aus der Bundesregierung befinden sich die Grünen wieder im Aufwind. Holte die Öko-Partei bei der Nationalratswahl 2024 noch 8,2 %, liegt sie im aktuellen APA-Wahltrend bei 12,3 % und kommt der SPÖ immer näher – "Heute" berichtete.

Maurer: "Leonore ist ein Viech"

Grünen-Vizeklubchefin Sigrid Maurer (41) führt den Aufwärtstrend unter anderem auf den direkten Kontakt mit der Bevölkerung zurück. Im "Krone"-Talk mit Katia Wagner berichtet die Politikerin von vielen positiven Rückmeldungen bei den Hausbesuchen ihrer Partei. Viele Menschen würden es schätzen, dass ihnen wieder zugehört werde. Besonders engagiert zeige sich Parteichefin Leonore Gewessler: "Leonore ist ein Viech", so Maurer. Diese habe bereits an mehr als 1.000 Haustüren geklopft.

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Fehler in Regierungszeit

Bei den Gesprächen werde allerdings auch viel Frust über die Politik deutlich. Oft falle der Satz "Die da oben richten sich's alle". Außerdem hätten die Menschen das Gefühl, dass ihre Meinung die Akteure gar nicht interessiere. Viele Menschen hätten zudem das Gefühl, dass die aktuelle Bundesregierung keine Lösungen für ihre Probleme präsentiere.

Gleichzeitig räumt Maurer ein, dass die Grünen während ihrer eigenen Regierungsbeteiligung diesen Kontakt nicht gehabt hätten. "Es war ein Fehler, dass wir keinen direkten Kontakt mit den Menschen hatten", so die Politikerin.

Zwar sei die Zeit von 2020 bis 2024 angesichts der Corona-Pandemie, des Terroranschlags in Wien und mehrerer Kanzlerwechsel besonders herausfordernd gewesen. Dennoch habe man es verabsäumt, den direkten Kontakt mit der Bevölkerung ausreichend zu pflegen.

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Grüne wollen zurück in die Regierung

Nun wollen die Grünen wieder Regierungsverantwortung übernehmen. Das wäre laut Maurer sogar "das Beste für Österreich". Während die ehemals großen Parteien mit der "Verwaltung ihres eigenen Niedergangs" beschäftigt seien, könne sie nicht erkennen, was die NEOS eigentlich machten.

Auf der anderen Seite stehe eine "radikalisierte FPÖ", die schlechte Stimmung verbreite, aber keine Lösungen anbiete. Die Grünen seien deshalb aus ihrer Sicht die "einzige Alternative". Bei der nächsten Wahl sei es daher das Ziel, die Partei von der Oppositionsbank zurück auf die Regierungsbank zu bringen.