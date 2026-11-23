i FPÖ-Chef Herbert Kickl Helmut Graf Debatte um "Wintermarkt" Nicht mehr Christkindlmarkt? Kickl platzt der Kragen FPÖ-Chef Herbert Kickl und Steiermarks Landeshauptmann Mario Kunasek stellen klar: Christkindlmärkte sollen ihren traditionellen Namen behalten. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 16:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Christkindlmarkt, Weihnachtsmarkt oder doch Wintermarkt? Kurz vor dem Advent sorgt die Bezeichnung der beliebten Weihnachtsmärkte für eine politische Debatte. FPÖ-Chef Herbert Kickl und Steiermarks Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) beziehen klar Stellung. Für beide steht fest: Die traditionellen Namen sollen bleiben.

Kickl warnt vor Verdrängung der Traditionen

FPÖ-Chef Herbert Kickl sieht in der Diskussion um die Bezeichnung der Märkte ein grundsätzliches Problem. Er befürchtet, dass österreichische Traditionen zunehmend in den Hintergrund treten. "Wir leben in einer Zeit, in der unsere gewachsenen Traditionen immer stärker zurückgedrängt werden", erklärt Kickl.

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Für den Freiheitlichen steht deshalb fest: "Für uns Freiheitliche heißt der Christkindlmarkt auch weiterhin Christkindlmarkt und nicht aus falsch verstandener Toleranz heraus Wintermarkt."

Kunasek: "Ich sage Weihnachtsmarkt dazu!"

In dieselbe Kerbe schlägt auch Steiermarks Landeshauptmann. Mario Kunasek lässt im Gespräch mit "Heute" keinen Zweifel daran, welche Bezeichnung er bevorzugt. "Ich sage Weihnachts- oder Christkindlmarkt dazu!", stellt der FPÖ-Politiker klar.

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In der blau regierten "Grünen Mark" sieht er die traditionellen Veranstaltungen jedenfalls nicht in Gefahr: "In der Steiermark sind wir auf einem guten Weg, wir haben wunderbare Christkindlmärkte, wir haben wunderbare Weihnachtsmärkte, und wir leben auch unser Brauchtum."

Angriffe auf Krampusse machen Kunasek wütend

Doch nicht nur die Namensdebatte beschäftigt den steirischen Landeshauptmann. Auch zu den jüngsten Angriffen auf Krampusse findet Kunasek deutliche Worte. "Ein trauriges Zeichen, wie weit wir mittlerweile gekommen sind. Da gilt eines: die volle Härte des Gesetzes!", fordert er.

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Dann legt der Freiheitliche nach: "Mit solchen Menschen wird es schwierig sein, Österreich voranzubringen. Das sind dann die Ausläufer der verfehlten Zuwanderungspolitik der letzten Jahre und Jahrzehnte."