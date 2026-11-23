i FPÖ-Generalsekretär Schnedlitz: "Mikl-Leitner soll Stocker den Stecker ziehen." Graf/Hertel Nach Kritik an Marterbauer FPÖ an Mikl-Leitner: "Stocker den Stecker ziehen" Die Kritik von Johanna Mikl-Leitner an der SPÖ bleibt bei der FPÖ nicht unbemerkt. Sie fordern die Landeschefin auf, ihren Einfluss geltend zu machen. Von Nicolas Kubrak 23.11.2026, 17:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sorgte zuletzt mit heftiger Kritik an der SPÖ für Aufsehen. Vor allem der künftige Vizekanzler Markus Marterbauer bekam für die Pläne in der Steuerpolitik sein Fett ab – "Heute" berichtete ausführlich.

"Regierung muss besser werden"

In einem jüngsten Interview mit dem Wirtschaftsmagazin "Selektiv" ging die mächtige Landeschefin einen Schritt weiter und forderte von der Bundesregierung mehr Tempo ein. "Christian Stocker macht seine Arbeit als Bundeskanzler gut. Aber die Bundesregierung muss insgesamt besser werden". Die Bevölkerung erwarte sich keine endlosen Debatten, sondern konkrete Lösungen.

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FPÖ schaltet sich ein

Die scharfen Töne aus Niederösterreich bleiben auch bei der FPÖ nicht unbemerkt. Generalsekretär Michael Schnedlitz nimmt Mikl-Leitner in einer Aussendung in die Pflicht: Sie könne sich nicht einfach an der SPÖ abputzen, schließlich sei sie selbst eine der "Hauptarchitektinnen dieser Verlierer-Koalition", so der Freiheitliche.

"Stocker den Stecker ziehen"

Schnedlitz appelliert gleichzeitig an die Landeshauptfrau, sie solle Bundeskanzler Christian Stocker "den Stecker ziehen", oder sie würde volle Mitverantwortung für die Regierung tragen.

"Es gibt jetzt nur zwei Möglichkeiten für Mikl-Leitner: Entweder sie macht ihren Einfluss geltend und zieht Kanzler Stocker den Stecker, oder sie trägt die volle Mitverantwortung für die drohende Vernichtung unseres Landes", polterte Schnedlitz. Alles andere sei ein "billiges und schlechtes Schauspiel".

Neuwahlen gefordert

Für den FPÖ-General steht fest, dass Mikl-Leitner mit ihrer Kritik an SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer lediglich von ihrer eigenen Mitverantwortung ablenken wolle. Schließlich habe ihr eigener Bundesparteiobmann Christian Stocker die Zusammenarbeit mit der SPÖ und damit auch Marterbauers Regierungsbeteiligung erst ermöglicht.

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"Wer das Chaos bestellt, muss auch dafür geradestehen", wetterte Schnedlitz. Mit "pseudooppositionellen Phrasen" könne Mikl-Leitner die Bevölkerung nicht täuschen. Das ständige "Herumlavieren" der ÖVP sei "nur noch peinlich".

Abschließend forderte der Freiheitliche die Landeshauptfrau auf, Konsequenzen zu ziehen. Sie habe es selbst in der Hand, "Stocker den Stecker" zu ziehen und damit den Weg für Neuwahlen freizumachen. Die FPÖ stehe jedenfalls bereit, um mit Herbert Kickl als "Volkskanzler" die Regierung zu übernehmen.