i 18 Babys samt Eltern besuchten das Parlament – auf Einladung von zwei SPÖ-Abgeordneten. SPÖ Windel-Fraktion Schnuller-Alarm! 18 Babys mischten das Parlament auf Herziger Besuch im Hohen Haus: 18 Babys samt Eltern bekamen eine Spezial-Führung durchs Parlament. Wickeln, Stillen und Spielen ausdrücklich erlaubt. Von Angela Sellner 23.11.2026, 19:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

So viel Babygeschrei hört man im Parlament selten. 18 Babys samt ihren Eltern waren Anfang November zu Besuch im Hohen Haus. Eingeladen hatten SPÖ-Familiensprecher Bernhard Herzog und SPÖ-Abgeordnete Silvia Kumpan-Takacs.

"Familien mit Kleinkindern haben ganz eigene Herausforderungen, über die die Politik wenig spricht. Das wollen wir ändern", so Herzog. Ziel des Events: den Kleinsten das Parlament zu zeigen, dabei aber auch Möglichkeiten zu schaffen, wie sich Eltern mit kleinen Kindern politisch einbringen können.

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Spielen, Wickeln, Stillen

Anleihe haben sich die Abgeordneten bei Kultur-Institutionen genommen. So gibt es in Kinos oder Museen etwa regelmäßig Sonderaktionen für Kleinkinder und Eltern.

Bei der Führung war alles erlaubt, was im Alltag oft für genervte Blicke sorgt. "Spielen, Wickeln, Stillen – alles, was sonst für Stress und böse Blicke sorgt", so Kumpan-Takacs.

Baby-Alarm im Hohen Haus – alles erlaubt, was sonst in der Öffentlichkeit oft für Unmut sorgt. SPÖ

Nach einer kurzen, kindgerechten Führung durften sich die Kleinsten auf einer Spielmatte austoben. Währenddessen sprachen ihre Eltern mit den SPÖ-Politikern über die Probleme im Familienalltag.

Zu wenig kindergerecht

Dabei kamen einige Ärgernisse auf den Tisch. So gebe es immer noch viele öffentliche Orte, die nicht kinderwagengerecht beziehungsweise barrierefrei sind. Viele Eltern berichteten auch von bösen Blicken oder Bemerkungen, wenn ihr Kind in der Öffentlichkeit lauter wird. Auch Wickeltische gebe es immer noch viel zu wenige. Und speziell Männer, die in Karenz sind, müssten sich mit Vorurteilen und blöden Sprüchen herumschlagen

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Auch die Vereinbarkeit von Job und Kind war Thema. Was sich die Eltern wünschen: gesicherte Krippen- und Kindergartenplätze, die Eingewöhnung bereits einige Wochen vor dem Wiedereinstieg ins Berufsleben ermöglichen.

"Wir müssen eine kinderfreundlichere Gesellschaft werden, die echte Teilhabe ermöglicht", zogen Herzog und Kumpan-Takacs Bilanz.