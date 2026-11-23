i Die Doppel Tarek Leitner und Nadja Bernhard sowie Tobias Pötzelsberger und Susanne Höggerl moderieren abwechselnd die "Zeit im Bild1". First Look / picturedesk.com Westenthaler mit Sparpaket Stiftungsrat prescht vor: Er will ZiB-Revolution im ORF Die FPÖ kritisiert einmal mehr die "Chaostage" beim ORF und legt Forderungen für Einsparungen vor. Einer davon: das Ende der "ZiB"-Doppelmoderation. Von Heute Politik 23.11.2026, 18:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Donnerstag steht die letzte Sitzung des ORF-Stiftungsrates für dieses Jahr auf dem Programm. "Da wird der Sturm nur so um den Küniglberg pfeifen", kündigte der von der FPÖ entsandte Peter Westenthaler für diesen Termin bereits am Montag an.

Gemeinsame Pressekonferenz

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit FPÖ-Generalsekretär und -mediensprecher Christian Hafenecker setzte er zum verbalen Rundumschlag gegen den Öffentlich-Rechtlichen an.

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Als erste bekam die noch bis Jahresende amtierende Interims-Generaldirektorin Ingrid Thurnher ihr Fett ab. Sie habe nach ihrer einstimmigen Wahl am 12. März dieses Jahres große Ankündigungen wie Offenheit und Transparenz gemacht. "Sie ist an ihren eigenen Aussagen und Vdersprechungen gescheitert", so Westenthalers Befund. Thurner sei nach Amtszeit gerechnet die teuerste Generaldirektorin des ORF. "Alleine in diesen neun Monaten hat sie konservativ gerechnet 500.000 Euro für externe Berater verprasst."

„Sollen die Luxusgagen der Direktoren am Stiftungsrat vorbei ausgepackelt werden?“ Peter Westenthaler von der FPÖ entsandter ORF-Stiftungsrat

Westenthaler attestierte "Bunker-Stimmung" am Küniglberg. So sei auch im Programm für die Stiftungsrats-Sitzung "nix drinnen". Er vermisst vor allem einen Bericht des "Vergütungsausschusses", der am Montag tagt und in dem die Gehälter der ORF-Führung festgelegt werden. In diesem Gremium sind nur Stiftungsräte der drei Regierungsparteien vertreten. "Sollen die Luxusgagen der Direktoren am Stiftungsrat vorbei ausgepackelt werden", fragte der freiheitliche Stiftungsrat.

FPÖ-Stiftungsrat Peter Westenthaler nahm den ORF ins Visier. Helmut Graf

Er legte auch gleich ein konkretes Forderungspaket vor, wie beim ORF eingespart werden soll. Der erste Punkt: Die Spitzengehälter ab 170.000 Euro pro Jahr (für rund 70 ORF-Mitarbeiter, Anm.) sollten um 50 Prozent reduziert werden. "Auch mit diesem Gehalt kann man verdammt gut leben", so Westenthaler. Es brauche "Bodenhaftung" für die ORF-Spitze nach dem Motto: "ORF wie wir. Verdienen wie wir", spielte er auf den Werbeslogan an.

Kritik übte er daran, dass die neue Gehaltspyramide noch nicht vorliegt. Diese müsse jedenfalls "deutlich unter der jetzigen" liegen. Eine weitere Forderung: Der ORF soll seine Produktionen wieder ins eigene Haus verlagern, statt sie extern zuzukaufen.

FPÖ bleibt dabei: Haushaltsabgabe abschaffen

Dann kam Westenthaler zum Lieblingsthema der FPÖ: der Haushaltsabgabe ("Zwangsgebühr"). Diese müsse abgeschafft werden. Dadurch würden dem ORF zwar 37 Millionen Euro im nächsten Jahr fehlen. Alleine durch die Abschaffung der OBS, die für die Abwicklung der Abgabe zuständig ist, könnten aber sofort wieder 30 Millionen Euro eingespart werden, die diese Gesellschaft pro Jahr koste.

Die Bilder des Tages i ?

Statt einer Abschaffung der Haushaltsabgabe habe der ORF aber schon einen Antrag auf weitere Erhöhung der eigentlich bis 2029 eingefrorenen Steuer auf den Weg gebracht. "Diese Aussackel-Strategie durch die Hintertür ist inakzeptabel."

Nur mehr zwei statt neun (!) Chefredakteure

Ebenfalls auf der Forderungsliste der Freiheitlichen: die Verschlankung der Chefetage. Statt neun brauche es nur mehr zwei Chefredakteure. Solche Konstruktionen wie die Funktion eines stellvertretenden Chefredakteurs für "ZiB2"-Anchor Armin Wolf, ohne dass der einen Chefredakteur hat, seien "skurril".

Für die Zuseher unmittelbar sichtbar wäre die letzte vorgelegte Einsparungsmaßnahme: die Doppelmoderation in der "Zeit im Bild 1", die im Jahr 2007 wieder eingeführt wurde. "Warum leistet sich der ORF das nach wie vor", fragte Westenthaler mit Blick auf doppelte Gage, doppelte Privilegien, doppelte Garderobe und doppelte Verpflegung.

Westenthaler fordert "neue Glaubwürdigkeit im ORF"

Sein Resümee: "Der ORF braucht eine neue Glaubwürdigkeit, Objektivität und ausgewogene Berichterstattung, einen Ethikkodex, der gelebt wird, Schluss mit linker Pädagogik und Regierungspropaganda."