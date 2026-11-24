i Was es in Dubai längst gibt, könnte bald auch in Österreich Realität werden – Skifahren in der Halle. iStock Wintersport in der Halle Ski-Hammer! Österreich prüft jetzt Mega-Projekt Die Regierung will Skifahren vom Wetter abkoppeln. VP-Staatssekretärin Zehetner und ÖSV-Chefin Stadlober starten Planungen für Skihalle in Österreich. Von Angela Sellner 24.11.2026, 10:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Skifahren bei 30 Grad im Schatten – hier sprechen wir nicht von Skihallen in Dubai, sondern das könnte auch in Österreich künftig Realität werden. Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) und ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober haben am 23. November den Startschuss für eine mögliche ganzjährige Skierlebniswelt gegeben.

Ziel ist, Skifahren künftig an 365 Tagen im Jahr zu ermöglichen, unabhängig von Schnee, Wetter und Jahreszeit. Besonders Kinder und Jugendliche sollen dadurch leichter Zugang zum österreichischen Nationalsport bekommen.

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Skihalle für Österreich

Vor allem in Ostösterreich und in Ballungsräumen könnte eine solche Anlage Vorteile bringen. Familien, Schulklassen und Vereine könnten dort ihre ersten Schwünge üben, ohne dafür in ein weit entferntes Skigebiet fahren zu müssen.

Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) und ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober (li.) stellten die Ganzjahres-Ski-Idee vor. Helmu Graf

Aber auch der heimische Spitzensport könnte profitieren. Österreichische Nachwuchstalente müssen für bestimmte Trainingsphasen derzeit auf Anlagen im Ausland ausweichen. Eine wetterunabhängige Trainingsmöglichkeit im eigenen Land könnte das künftig ändern.

Dabei soll es nicht unbedingt bei einer klassischen Skihalle bleiben. Angedacht ist vielmehr eine größere Erlebniswelt, die neben dem Skifahren auch zusätzliche Sport-, Freizeit- und Bildungsangebote umfasst.

20 Experten

Am 23. November fand dazu eine erste Gesprächsrunde mit rund 20 Teilnehmern aus Sport, Tourismus und Wirtschaft statt. Dabei ging es um die grundlegenden Fragen: Wo könnte eine solche Anlage entstehen? Wer soll sie bezahlen? Und wie lässt sich der hohe Energiebedarf mit Umwelt- und Klimaschutz vereinbaren?

Experten-Roundtable zum Skihallen-Projekt in Österreich. Helmut Graf

Auch private Investoren könnten bei der Finanzierung eine Rolle spielen. Konkrete Kosten, einen Standort oder einen Zeitplan für den Bau gibt es allerdings noch nicht. Zunächst soll geprüft werden, ob das Vorhaben überhaupt wirtschaftlich und technisch umsetzbar ist.

Milliarden-Business

Wie bedeutend der Skisport für Österreich ist, zeigen aktuelle Zahlen der Seilbahnwirtschaft. In der Wintersaison 2025/26 sorgten die Gäste der heimischen Seilbahnen direkt und indirekt für eine Wertschöpfung von rund 7,7 Milliarden Euro. Zudem hängen rechnerisch rund 126.600 Arbeitsplätze an diesem Wirtschaftszweig.

Insgesamt wurden 52,8 Millionen sogenannte Ersteintritte gezählt, also Besuche in Skigebieten.

Die geplante Skierlebniswelt soll bestehende Skigebiete keinesfalls ersetzen. Vielmehr soll sie zusätzliche Möglichkeiten schaffen.

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Ob Österreich tatsächlich seine erste ganzjährige Skierlebniswelt bekommt, ist noch offen. Weitere Gesprächsrunden mit Schulen, Familien, Vereinen sowie Energie- und Umweltexperten sind bereits vorgesehen.