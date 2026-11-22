i Roswitha Stadlober GEPA pictures Null Punkte in Gurgl Jetzt warnt ÖSV-Boss Stadlober vor schwierigen Jahren Historisches Debakel für Österreichs Ski-Frauen! Nach der Nullnummer beim Heimslalom in Gurgl warnt ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober. Von Sport Heute 22.11.2026, 07:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

So eine Blamage erlebt der ÖSV nur äußerst selten! Beim Slalom in Gurgl schaffte es am Samstag keine einzige Österreicherin in die Top 30. Seit Einführung des aktuellen Punktesystems 1992/93 passierte Österreich ein solcher Komplettausfall erst zum vierten Mal. ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober bezeichnete das Ergebnis als Debakel.

Besonders alarmierend: Schon die Slalom-Männer waren beim Saisonauftakt in Levi nur knapp an einer Nullnummer vorbeigeschrammt. "Ein Komplett-Ausfall ist sehr selten und bleibt auch hoffentlich sehr selten", erklärte Alpinchef Christian Mitter. Katharina Truppe sprach nach ihrem Ausscheiden von einem "Tag für die Tonne".

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Stadlober will trotz der historischen Pleite nicht in Panik verfallen. "Jetzt kann man noch nicht auf den Tisch hauen", stellte die ehemalige Slalom-Läuferin klar. Statt vorschneller Konsequenzen brauche es Gespräche mit den Trainern und eine genaue Analyse. "Man muss schauen, wo die Puzzleteile sind, die nicht zusammenpassen."

Doch die Probleme könnten tiefer liegen. Österreich steht vor einem Generationenwechsel, während Routiniers wie Vincent Kriechmayr, Manuel Feller und Cornelia Hütter dem Karriereende näherkommen. Stadlober spricht von einem "Wellental an Jahrgängen". Ob die jungen Talente die Lücken rasch schließen können, ist offen.

Die größten Dominatoren des Sports i ?

Die ÖSV-Chefin schließt deshalb auch eine längere Durststrecke nicht aus. Sie erinnert an ihre eigene Karriere, als Österreich nach dem Rücktritt großer Ski-Stars ebenfalls schwierige Jahre durchlebte.

"Es mag schon sein, dass wir sagen: Wir sind nicht mehr das und müssen erst wieder nachziehen", sagt Stadlober. Die jahrzehntelange Vormachtstellung im alpinen Skisport ist für Österreich längst keine Selbstverständlichkeit mehr.