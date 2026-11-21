i Chefcoach Johannes Zöchling. GEPA pictures "Skifahren nicht verlernt" Chefcoach über ÖSV-Blamage: "Waren nicht bereit" Erstmals seit 1997 holten die ÖSV-Damen bei einem Slalom null Punkte. Der Cheftrainer der Damen, Johannes Zöchling, reagiert auf das Debakel in Gurgl. Von Sport Heute 21.11.2026, 14:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 23. November 1997 in Park City war es das letzte Mal so, dass die ÖSV-Damen bei einem Weltcup-Slalom keine Punkte holten. Fast 30 Jahre später war es ausgerechnet beim Heimrennen in Gurgl leider wieder der Fall. Nachdem sich nur zwei Läuferinnen, Natalie Falch und Kathi Truppe, für den zweiten Durchgang qualifizieren konnten, holte der ÖSV nach den Ausfällen der beiden null Punkte in Tirol.

Im Interview mit dem ORF nach dem Rennen analysiert der Coach der Österreicherinnen, Johannes Zöchling, die Leistung seiner Schützlinge: "Wir waren im ersten Durchgang schon nicht bereit, waren eigentlich gut vorbereitet, haben gehofft, die Trainingsleistungen umzusetzen, haben das aber nicht geschafft."

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Er führt weiter aus: "Truppe und Falch kann man keinen Vorwurf machen. So ein Fehler kann passieren, und so schnell geht's, und man steht mit einem Nuller da."

Nächstes Wochenende in Killington in den USA will man es besser machen: "Wir müssen jetzt schauen und analysieren, warum es net gut war. Das werden wir mit den Trainern machen, um uns auf Killington vorzubereiten. Wir fliegen nach Amerika rüber und wollen gut trainieren und im Rennen angreifen. Sie haben das Skifahren net verlernt. In Levi haben sie gut performt, die guten Leistungen wollten sie auch beim Heimrennen zeigen, und das ist leider schiefgegangen."