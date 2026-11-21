i ORF-Expertin Marlies Raich. GEPA pictures Ihre Top Fünf Bei Expertin Raich ist ÖSV-Star nicht auf Platz eins Marlies Raich wagt eine Prognose. Die einstige Slalom-Dominatorin nennt ihre Favoritin auf die kleine Kristallkugel in ihrer Spezialdisziplin. Von Sport Heute 21.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der erste Slalom der neuen Weltcup-Saison in Levi hat eine Überraschungssiegerin gebracht: die deutsche Allrounderin Emma Aicher. Sie setzte sich vor der für Albanien startenden gebürtigen Italienerin Lara Colturi und ÖFB-Ass Katharina Truppe durch.

Für die besten Slalom-Läuferinnen im Weltcup geht es nun Schlag auf Schlag. Denn schon am Samstag folgt das zweite Saisonrennen im Tiroler Ort Gurgl. Da könnte die Favoritinnenrolle auf die kleine Kristallkugel der Disziplinenbesten bereits etwas klarer werden. Denn Mikaela Shiffrin, die den Slalom jahrelang dominiert hat, kündigte ja bereits an, nur noch vereinzelt im Stangenwald an den Start zu gehen und sich vermehrt auf den Riesentorlauf konzentrieren zu wollen.

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Raich nennt ihre Top Fünf

Trotzdem schaffte es Shiffrin bei ORF-Expertin Marlies Raich in ihre Top Fünf im Slalom – wenngleich auch nur an vierter Stelle, wie die Salzburgerin dem "Blick" erklärte. "Am Samstag habe ich mich gefragt, wie Mikaela auf diesem Kurs ausgesehen hätte. Ich glaube nicht, dass sie weit vorne gewesen wäre, denn die Leistungen der anderen waren sehr gut", meinte Raich, einst selbst Weltklasse-Slalomläuferin mit WM-Gold und 35 Weltcupsiegen in dieser Disziplin.

Die größten Dominatoren des Sports i ?

Chancen sieht Raich auch bei der Schweizerin Camille Rast, reihte diese aber auf den fünften Rang. Die 27-Jährige sei "technisch eine der Besten", in Levi auf dem relativ flachen Hang aber "nicht so gut" gewesen. In Gurgl hat die Salzburgerin Rast wieder auf dem Zettel.

ÖSV-Ass nur auf der Drei

Genauso wie Truppe. Raich reihte Österreichs aktuell beste Slalomläuferin allerdings bloß auf den dritten Rang. "Kathi war mutig, ließ die Ski laufen", erklärte die 45-Jährige. "Wenn sie mental mit der Rolle als Teamleaderin zurechtkommt, hat sie sehr gute Perspektiven", ergänzte die ORF-Expertin.

Doch wer steht in Raichs Gunst ganz oben? Da hat die Ex-Läuferin eine eindeutige Meinung: Ski-Talent Colturi. Die 20-Jährige, die für Albanien an den Start geht, habe mit den zweiten Plätzen im Sölden-RTL und im Slalom von Levi ihre starke Form unter Beweis gestellt. Ihr Team sei gut aufgestellt, sie selbst konstanter geworden. "Im Slalom sehe ich sie am Ende des Winters ganz vorne", so Raich. Die Aicher auf Rang zwei setzte. "Sie hat einen Superstart hingelegt. Allerdings ist sie die einzige Fahrerin, die alle Disziplinen bestreitet. Das ist ein Mammutprogramm", urteilte die Salzburgerin, Aicher komme von der Speed-Seite und sei dort "noch besser".