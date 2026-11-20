i ÖSV-Star Jan Hörl. GEPA pictures Youngster zeigt auf Starker Saison-Auftakt! ÖSV-Team landet am Stockerl Beim Mixed-Team-Bewerb im norwegischen Lillehammer durfte sich das ÖSV-Quartett am Freitag über den dritten Platz freuen. Von Sport Heute 20.11.2026, 18:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gelungener Start in die neue Weltcup-Saison für Österreichs Skispringer! Beim Mixed-Team-Bewerb im norwegischen Lillehammer durfte sich das ÖSV-Quartett am Freitag über den dritten Platz freuen. Lisa Fettner, Julia Mühlbacher, Debütant Raffael Zimmermann und Jan Hörl sorgten damit gleich beim ersten Bewerb des Winters für einen Podestplatz.

Den Sieg sicherten sich die Gastgeber aus Norwegen, die vor heimischem Publikum eine souveräne Vorstellung ablieferten. Mit einem Vorsprung von 61,1 Punkten verwiesen sie Japan auf den zweiten Platz. Österreich komplettierte das Podest und hatte am Ende 118,9 Zähler Rückstand auf die siegreichen Norweger.

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Für das österreichische Team ist der dritte Platz ein erfreulicher Auftakt in die neue Saison. Besonders für Debütant Raffael Zimmermann war der Bewerb in Lillehammer ein gelungener Einstand auf der großen Weltcup-Bühne. Nach dem ersten Podestplatz richtet sich der Blick der ÖSV-Adler nun auf die kommenden Bewerbe des Weltcup-Winters.