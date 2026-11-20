i ÖSV-Star Manuel Feller. GEPA pictures Kein Heimrennen Der nächste Rückschlag für ÖSV-Star Feller ÖSV-Ass Manuel Feller macht einen Rückzieher. Der rot-weiß-rote Ski-Star hat kurzfristig seinen Start beim Slalom von Gurgl am Sonntag abgesagt. Von Sport Heute 20.11.2026, 10:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Skiverband hat Feller in sein vorläufiges Aufgebot für das zweite Heimrennen der Saison berufen. Hinter dem Start des Tirolers im Slalom von Gurgl stand allerdings ein Fragezeichen. Zwei Tage vor dem Rennen folgte nun die Ernüchterung. Feller geht nicht an den Start.

"Es war nicht schlecht, vor allem körperlich, hat sich besser angefühlt, als erwartet", meinte Feller zunächst nach den ÖSV-Trainings. Doch für einen Start auf allerhöchstem Niveau würde es einfach noch nicht reichen.

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"Der Körper ist noch nicht parat und skifahrerisch bin ich noch nicht bereit, dass ich da in der Weltspitze mitrede", erklärte Feller weiter. Nach seiner Bandscheiben-OP ist der Tiroler noch nicht wieder voll fit. Es ist der Rücken, der weiterhin Probleme macht.

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"Als ich im Frühjahr die Entscheidung getroffen habe, dass ich noch zwei Jahre weiterfahren möchte, habe ich gesagt, dass die Voraussetzung ist, topfit und mit Spaß am Start zu stehen. Skifahren macht mir Spaß, aber der Körper ist noch nicht parat", erklärte der Fieberbrunner weiter. Er werde den Gurgl-Slalom daher "wie befürchtet" auslassen.

Nun heißt Weitertrainieren. Das nächste Ziel ist der Slalom in Val d'Isere in drei Wochen (13. Dezember). "Ich habe meinem Körper in den letzten vier, fünf Wochen schon sehr viel zugemutet", erklärte der ÖSV-Star, schließlich habe er versucht, den Weltcupstart bei seinem Heimrennen möglich zu machen. Nun werde "eine Woche Ski-Pause" folgen, dafür will der Tiroler Konditions-Sessions anfügen und danach "die nötigen Schritte" für den Rennstart in Val d'Isere setzen.

Gefahren wird am Sonntag (10.30 und 13.30 Uhr).