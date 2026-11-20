i Skisprung-Ass Felix Hoffmann GEPA pictures Heute geht es los Skisprung-Ass kritisiert Regel-Revolution im Weltcup Ganz neue Regeln im Skisprung-Weltcup. Alle Stars müssen jetzt mit vier Anzügen pro Saison auskommen. Das ruft Kritik hervor. Von Sport Heute 20.11.2026, 10:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wirbel vor dem Weltcup-Auftakt im Skispringen! Der Deutsche Felix Hoffmann übt deutliche Kritik an einer neuen Regel des Weltverbands FIS. Ab dieser Saison dürfen die Athleten nur noch eine begrenzte Anzahl an Sprunganzügen verwenden. Für Hoffmann ist das ein Problem. "Es bremst", lautet sein klares Urteil vor dem Saisonstart mit dem Mixed-Teambewerb am Freitag (16 Uhr) in Lillehammer.

Konkret dürfen die Springer neben ihren bereits registrierten Sommeranzügen im gesamten Winter nur noch vier zusätzliche Anzüge einsetzen. Auch an den Wettkampfwochenenden gelten strengere Vorschriften: Pro Veranstaltung sind maximal zwei Anzüge erlaubt, an einem Wettkampftag inklusive Qualifikation sogar nur einer. Außerdem muss in der Qualifikation dasselbe Anzugmodell wie im Wettkampf getragen werden.

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"Wird schwer, noch nachzuziehen"

Hoffmann sieht dadurch vor allem die Weiterentwicklung des Materials gefährdet. "In gewisser Weise nimmt es ein bisschen die Dynamik raus, dass wieder neu gebaut wird", erklärt der Deutsche. Besonders ärgerlich sei, dass die Teams während der Saison kaum noch auf Probleme reagieren könnten. "Wenn wir im Sommer gut gearbeitet haben, haben wir Glück. Sonst wird es schwer, noch nachzuziehen", warnt der Skispringer.

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Dabei weiß Hoffmann, wie entscheidend der richtige Anzug sein kann. In der vergangenen Saison kam er mit der Umstellung auf engere Modelle besser zurecht als seine deutschen Teamkollegen. Nun werden die Möglichkeiten, verschiedene Varianten im Wettkampf auszuprobieren, deutlich eingeschränkt. Dazu kommt, dass die mehrere hundert Euro teuren Anzüge mit der Zeit an Steifigkeit verlieren, was sich negativ auf die Flugeigenschaften auswirken kann.

Weniger Kosten, mehr Chancen für kleine Nationen

Die FIS verfolgt mit der neuen Regel allerdings ein klares Ziel: Sie will die Chancengleichheit zwischen großen und kleinen Skisprung-Nationen verbessern und gleichzeitig Ressourcen sparen. Hintergrund ist auch die anhaltende Diskussion um das Material nach dem Anzug-Skandal bei der WM 2025 in Norwegen. Bisher verbrauchten Top-Springer aus Österreich, Deutschland, Norwegen oder Slowenien teilweise zweistellige Anzugzahlen pro Saison.

Hoffmann räumt immerhin ein, dass die Haltbarkeit der neuen Regel nicht im Weg stehen müsse. "Grundsätzlich halten die Anzüge so lange, dass wir damit über die Saison kommen", sagt er. Trotzdem bleibt seine Skepsis. Schon beim Weltcup-Auftakt am Freitag in Lillehammer wird sich zeigen, wie gut die Springer mit den neuen Vorgaben zurechtkommen.