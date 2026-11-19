i ÖSV-Star-Springer Stephan Embacher. GEPA pictures Nach Olympia-Gold und Matura ÖSV-Superstar zieht in die WG: "Muss jetzt kochen" Skisprung-Star Stephan Embacher geht ganz neue Wege. Nach der Matura zog der Tiroler in die erste WG. Und muss jetzt auch selbst kochen. Von Sport Heute 19.11.2026, 17:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erst die Matura und jetzt auch noch die eigene WG! Für ÖSV-Olympiasieger Stephan Embacher (20) gab es in den letzten Monaten viel Neues. Nach seinen großen sportlichen Erfolgen hat der Tiroler nun auch privat einen wichtigen Schritt gewagt: Er ist von zu Hause ausgezogen und lebt erstmals in einer eigenen Wohnung. Dabei wartet auf den Überflieger eine ganz neue Herausforderung.

Gemeinsam mit einem ehemaligen Schulkollegen hat Embacher eine WG bezogen. Die neue Wohnung liegt näher am Innsbrucker Bergisel, wo der Top-Skispringer trainiert. Das spart Zeit und sorgt für mehr Erholung. Allerdings muss sich der 20-Jährige jetzt auch selbst um den Haushalt kümmern – und vor allem ums Essen.

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Embacher: "Muss jetzt kochen"

"Es ist schon etwas ganz anderes als daheim, wo einem alles aufgetischt wird. Ich muss jetzt kochen", erzählt Embacher mit einem Grinsen der "APA". Angst vor der neuen Aufgabe hat der ÖSV-Adler aber keine: "Das ist eine coole Challenge, das nehme ich gerne an." Und was landet beim Olympiasieger auf dem Teller? Seine Spezialitäten sind offenbar schnell gefunden: "Steak und Nudeln."

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Langweilig wurde es dem Tiroler zuletzt ohnehin nicht. Gemeinsam mit Jan Hörl holte er bei den Olympischen Spielen in Predazzo Gold im Super-Teambewerb. Dazu kamen sein erster Weltcupsieg, Platz drei bei der Vierschanzentournee und die bestandene Matura am Schigymnasium Stams. Im Oktober wurde Embacher außerdem zu Österreichs sportlichem Aufsteiger des Jahres gewählt.

Nun geht es mit der neuen Saison los. Ab Freitag startet der Weltcup im norwegischen Lillehammer. Neben zwei Einzelbewerben steht auch ein Mixed-Teambewerb am Freitag an. Sportlich richtet sich der Blick bereits auch auf die WM 2027 im schwedischen Falun. Trotz seiner Erfolge bleibt Embacher gelassen. "Ich möchte einfach nur gute Sprünge machen", erklärt der 20-Jährige.