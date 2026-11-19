i Arttu Heikkinen wurde 2022 sogar Junioren-Weltmeister. GEPA pictures Karriere steht auf dem Spiel Biathlon-Ass droht nach Jagdunfall ein Waffenverbot Nach einem Jagdunfall steht Biathlon-Ass Arttu Heikkinen vor Gericht. Dem Finnen droht sogar der Entzug der Waffenlizenz. Und damit das Karriereende. Von Sport Heute 19.11.2026, 16:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Droht einem Biathlon-Talent das Karriere-Aus? Der finnische Junioren-Weltmeister Arttu Heikkinen (21) kämpft nach einem folgenschweren Jagdunfall um seine sportliche Zukunft. Dem 21-Jährigen droht der Entzug seiner Waffenlizenz. Ohne Gewehr dürfte er keine internationalen Biathlonbewerbe mehr bestreiten. Jetzt zieht der Finne vor das Höchstgericht.

Hintergrund ist ein schwerer Unfall im September 2024. Bei einer gemeinsamen Vogeljagd mit seiner Familie in Hyrynsalmi feuerte Heikkinen mit einer Schrotflinte und traf versehentlich seinen eigenen Patenonkel. Dieser stand rund 55 Meter entfernt und erlitt schwere Verletzungen an Kopf, Arm und Oberkörper. Besonders tragisch: Der Mann verlor durch den Schuss auf einem Auge vollständig sein Augenlicht.

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Biathlon-Ass kämpft um seine Karriere

Heikkinen erklärte, dass dichter Bewuchs und schlechte Sichtverhältnisse zu dem Unglück geführt hätten. Er sei davon ausgegangen, dass sich sein Begleiter nicht in der Schusslinie befinde. Dennoch wurde der Biathlet wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung und eines Jagdvergehens verurteilt. Das Berufungsgericht in Rovaniemi bestätigte den Schuldspruch. Verhängt wurden 70 Tagessätze Geldstrafe sowie Schadenersatzzahlungen.

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Doch Heikkinen gibt nicht auf. Sein Anwalt Mauri Tuominen will laut "Nordic Magazine" eine Revision beim Obersten Gerichtshof Finnlands beantragen. Die Verteidigung argumentiert, dass das Verhalten des verletzten Jagdbegleiters nicht ausreichend berücksichtigt worden sei. Dieser soll sich entgegen den Sicherheitsregeln vor die Schützenlinie bewegt haben.

Für den Junioren-Weltmeister von 2022 steht enorm viel auf dem Spiel. Wird die Verurteilung rechtskräftig, droht ihm nach finnischem Waffenrecht der Entzug seiner Waffenlizenz. Damit könnte Heikkinen auch seine internationale Starterlaubnis verlieren. Solange das Verfahren noch läuft und das Urteil nicht rechtskräftig ist, bleiben seine Dokumente jedoch gültig. Der finnische Verband plant deshalb weiterhin mit ihm für die kommenden Weltcupstationen. Ob der 21-Jährige seine Karriere fortsetzen kann, hängt nun vom weiteren Verlauf des Gerichtsverfahrens ab.