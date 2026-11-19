i Miakela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde sind derzeit weit voneinander getrennt. IMAGO/NTB "Es gibt nichts Schöneres" Shiffrin krank – süßer Video-Anruf mit Ski-Star Kilde Mikaela Shiffrin kämpft vor den nächsten Weltcup-Rennen mit einer Erkältung. Auf Instagram zeigt die Ski-Queen nun private Einblicke. Von Sport Heute 19.11.2026, 21:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während sich die Ski-Elite auf den Slalom in Gurgl vorbereitet, schuftet Mikaela Shiffrin in ihrer Heimat für die kommenden Weltcup-Rennen. Doch die 31-jährige US-Amerikanerin ist derzeit gesundheitlich angeschlagen. Auf Instagram verrät sie, dass sie trotz einer Erkältung weitertrainiert. Besonders ein Video mit ihrem Verlobten Aleksander Aamodt Kilde sorgt bei ihren Fans für Aufsehen.

Die beiden Ski-Stars verbringen derzeit viel Zeit getrennt voneinander. Shiffrin trainiert in Copper Mountain, Kilde beginnt die Reha nach seinem Achillessehnenriss. Für einen gemeinsamen Moment finden die beiden aber trotzdem Zeit.

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"Wir finden immer Zeit"

In einem Instagram-Video zeigt Shiffrin, wie sie ihren Verlobten am frühen Morgen per Videoanruf kontaktiert. Dabei wünscht sie dem Norweger auch viel Kraft für seine anstehende Physiotherapie.

"Verschiedene Orte und verschiedene Termine in dieser Saison, aber wir finden immer Zeit, um Guten Morgen zu sagen (und tschüss... tschüss... tschüss)", schreibt die US-Amerikanerin zu dem Clip.

Die liebevolle Unterhaltung kommt bei ihren Followern bestens an. Zahlreiche Fans zeigen sich vom Umgang des Ski-Paares begeistert. Shiffrin kündigt außerdem an, dass es nicht bei diesem einen Einblick bleiben soll. "Teil 1 von 2, also bleibt dran ...", schreibt die 31-Jährige.

Shiffrin trainiert trotz Erkältung

Sportlich richtet die mehrfache Gesamtweltcupsiegerin ihren Fokus derzeit ganz auf die bevorstehenden Rennen in Nordamerika. Dafür nimmt sie auch frühe Trainingseinheiten in Kauf.

"Es gibt nichts Schöneres, als zu Hause zu trainieren und tatsächlich in meinem eigenen Bett schlafen zu können (auch wenn ich um 4:20 Uhr aufstehen musste, um zum Berg zu kommen, und ich gerade mit einer Erkältung zu kämpfen habe)", berichtet Shiffrin auf Instagram.

Die Höhenlage macht ihr dabei zusätzlich zu schaffen. In Copper Mountain trainiert die US-Amerikanerin auf über 3.000 Metern Seehöhe. "Jetzt geht es bergauf, auch wenn das Training auf über 3000 Metern Höhe, wenn man krank ist, nicht gerade ideal ist", erklärt sie.

Ski-Konkurrenz legt vor

Während Shiffrin an ihrer Form arbeitet, sorgt ihre Konkurrentin Emma Aicher bereits für starke Leistungen im Weltcup. Die Deutsche präsentierte sich zuletzt in beeindruckender Verfassung. Shiffrin hält dennoch an ihrem ursprünglichen Saisonplan fest und verzichtet auch auf den Slalom in Gurgl. Stattdessen möchte sie sich bei den Nordamerika-Rennen wieder in Bestform präsentieren.