i Die Schweizer Technikerin Camille Rast. GEPA pictures "Ganz sicher nicht" Ski-Star sagt schon jetzt für erstes WM-Rennen ab Aufregung bei unseren Nachbarn. Der Schweizer Ski-Star Camille Rast hat schon jetzt klar gemacht, das WM-Auftaktrennen nicht fahren zu wollen. Von Sport Heute 20.11.2026, 16:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Paukenschlag vor der Ski-WM in Crans-Montana! Obwohl das Großereignis in der Schweiz erst in gut 70 Tagen beginnt, hat sich Camille Rast (27) bereits festgelegt. Die Schweizer Technik-Spezialistin wird beim Team-Parallelrennen zum WM-Auftakt am 1. Februar nicht an den Start gehen. Ihre Absage fällt dabei ungewöhnlich deutlich aus.

"Nein, das fahre ich ganz sicher nicht. Das ist jetzt schon klar", stellt Rast unmissverständlich im Schweizer "Blick" klar. Dabei spielt es für sie auch keine Rolle, dass die Weltmeisterschaft vor heimischem Publikum stattfindet. Selbst ein entspannterer Rennkalender würde ihre Entscheidung nicht ändern.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Klare Absage

"Ich würde auch dann nicht fahren, wenn wir mehr Zeit hätten", betont die Schweizerin. Mit dem Format kann sie schlicht wenig anfangen. "Die Team-Kombi macht für mich viel mehr Sinn als der Team-Event. Das ist kein Riesenslalom und kein Slalom", erklärt Rast. Dazu kommt für sie das Verletzungsrisiko. Bei einem Parallelrennen in Cortina sei einst eine Konkurrentin direkt neben ihr gestürzt. "Ich sah sie im Augenwinkel und habe überlegt, mein Rennen abzubrechen", erinnert sie sich. Beim Teambewerb fahren zwei Läufer oder Läuferinnen nebeneinander einen Riesentorlauf mit extrem kurzen Torabständen. Die Schnelleren gewinnen. Pro Nation treten zwei Männer und zwei Frauen an. Rasts Fazit: "Wenn ich so etwas haben will, fahre ich lieber gleich Skicross."

Österreichs Olympia-Medaillenhelden von Mailand/Cortina 2026 i ?

Ganz anders sieht es ihre Teamkollegin Wendy Holdener (33). Die Schweizerin will beim WM-Auftakt unbedingt dabei sein. "Für mich ist das fest eingeplant", erklärt sie. Holdener gewann bei Weltmeisterschaften im Parallelbewerb bereits einmal Gold und zweimal Silber. Auch Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor misst dem Rennen große Bedeutung bei. Eine Medaille gleich zu Beginn der Heim-WM könnte seiner Meinung nach viel Druck von der Mannschaft nehmen.

"Wir können nicht jemanden dazu verdonnern, mitzumachen", stellt der Schweizer Alpinchef Hans Flatscher uaf die Aussagen der Technik-Spezialistin angesprochen nun klar. Während Holdener also auf eine frühe WM-Medaille hofft, konzentriert sich Rast auf andere Bewerbe. Zunächst steht für beide ohnehin der Weltcup-Slalom in Gurgl auf dem Programm.