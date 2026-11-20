i ÖSV.-Star Kathi Truppe GEPA pictures ÖSV-Stars greifen an Spektakel in Gurgl! Die Startliste für den Slalom Sechs ÖSV-Damen kämpfen am Samstag beim Heim-Slalom um die Spitzenplätze. Nach ihrem dritten Platz in Levi will Katharina Truppe erneut aufs Podest. Von Sport Heute 20.11.2026, 19:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Woche nach dem Weltcup-Auftakt im finnischen Levi geht es für die Slalom-Damen in Österreich weiter. Am Samstag steht in Gurgl das nächste Rennen auf dem Programm. Insgesamt sechs ÖSV-Läuferinnen gehen an den Start und wollen vor heimischem Publikum um die Spitzenplätze mitkämpfen.

Beim ersten Slalom der Saison in Levi sicherte sich die Deutsche Emma Aicher den Sieg. Dahinter landete Lara Colturi auf dem zweiten Platz. Für Österreich sorgte Katharina Truppe als Dritte für einen gelungenen Auftakt. Nun möchte die Kärntnerin auch beim Heimrennen wieder auf das Podest fahren.

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Eröffnet wird der erste Durchgang um 10.30 Uhr von der Schweizerin Wendy Holdener. Dahinter folgen Anna Swenn-Larsson (2), Paula Moltzan (3) und Camille Rast (4). Levi-Siegerin Emma Aicher geht mit Startnummer fünf ins Rennen, gefolgt von Lara Colturi (6). Als erste Österreicherin nimmt Katharina Truppe mit der Nummer sieben den Slalom in Angriff.

Direkt nach der Topgruppe folgt mit Katharina Huber (8) bereits die nächste ÖSV-Hoffnung. Auch Lisa Hörhager (24) und Natalie Falch (25) haben Startnummern innerhalb der ersten 30 erhalten.

Etwas länger müssen sich Franziska Gritsch und Valentina Rings-Wanner gedulden. Gritsch startet mit der Nummer 40, Rings-Wanner geht als 62. Läuferin ins Rennen.