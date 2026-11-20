i Ski-Star Petra Vlhova. Gepa Das steckt dahinter Kurz nach Comeback! Ski-Star muss wieder pausieren Nach ihrem Comeback im Ski-Weltcup legt die slowakische Olympiasiegerin, Petra Vlhova, erneut eine Pause ein. Von Sport Heute 20.11.2026, 20:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nächster Rückschlag für Petra Vlhova! Die slowakische Ski-Olympiasiegerin muss nach ihrem Comeback im Weltcup erneut eine Pause einlegen. Die 31-Jährige wird sowohl den Slalom in Gurgl als auch die kommenden Rennen in Nordamerika auslassen. Eine neue Verletzung steckt allerdings nicht dahinter.

Wie der Ski-Weltverband FIS auf Instagram bekannt gab, hat sich Vlhova nach ihrem Auftritt im finnischen Levi zu diesem Schritt entschlossen. "Nach einer Bewertung ihrer Leistung in Levi und ihres aktuellen körperlichen Zustands hat sich Petra Vlhova dazu entschieden, auf die kommenden Weltcuprennen in Gurgl, Killington und Mont-Tremblant zu verzichten", heißt es in der Mitteilung.

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Für die ehemalige Gesamtweltcupsiegerin ist es der nächste Rückschlag auf ihrem langen Weg zurück an die Weltspitze. Im Jänner 2024 hatte sich Vlhova bei ihrem Heimrennen in Jasna einen Kreuzbandriss zugezogen. Die anschließenden gesundheitlichen Probleme zwangen sie zu einer mehr als zweijährigen Weltcup-Pause.

Bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina hatte die Slowakin bereits ein überraschendes Kurz-Comeback gefeiert, war dabei allerdings ohne Chance auf einen Spitzenplatz geblieben. In dieser Saison wollte die Slalom-Spezialistin wieder regelmäßig im Weltcup angreifen.

Nun folgt die nächste Unterbrechung. Sorgen um eine erneute Knieverletzung müssen sich ihre Fans aber offenbar nicht machen. Laut FIS befindet sich Vlhova in guter gesundheitlicher Verfassung und hat keine Beschwerden am verletzten Knie, die sie beeinträchtigen.

Stattdessen möchte die 31-Jährige die kommenden Wochen nutzen, um weiter an ihrer körperlichen Verfassung zu arbeiten. Im Mittelpunkt stehen der Kraftaufbau, die Verbesserung ihrer Fitness sowie intensives Techniktraining.

Erst wenn sie sich wieder vollständig bereit fühlt, will die Olympiasiegerin in den Weltcup zurückkehren. Wann genau das sein wird, ist derzeit noch offen.