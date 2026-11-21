i Screenshot ORF Null Punkte für Österreich Truppe über ÖSV-Debakel: "Ein Tag für die Tonne" Erstmals seit 30 Jahren holt Österreich keinen Punkt bei einem Damen-Slalom. ÖSV-Star Kathi Truppe reagiert auf die Blamage. Von Sport Heute 21.11.2026, 14:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nur zwei ÖSV-Läuferinnen haben sich für den zweiten Durchgang beim Damen-Slalom in Gurgl qualifiziert. Aber Natalie Falch und Kathi Truppe schieden beide an der gleichen Stelle nach knapp sieben Sekunden aus. Dadurch steht der ÖSV beim Slalom der Damen mit null Punkten da.

Im ORF-Interview nach dem Rennen analysiert Kathi Truppe ihren Lauf: "Ich wollte eine engagierte, lockere Fahrt machen, gleich den Rhythmus finden. Hab ich auch gefunden und bin dann aber am Skischuh ausgerutscht. Ist so, ist ein Tag für die Tonne. Aus dem lernt man auch, und in einer Woche ist das nächste Rennen, und dann schaut die Welt schon anders aus."

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Über ihren Ausfall sagt sie: "Bin zu gerade rein und bin dann beim Tor elegant weggerutscht. Hab's angelegt, mit ein bisschen Gas zu fahren, damit ich Plätze gutmache. Ist passiert, analysieren, abhaken und weitermachen."

Den Blick richtet sie aber wieder nach vorne: "Man muss es einfach akzeptieren, dass es heute so ist, aber wir halten zusammen. So ein Tag kann passieren sollte aber nicht passieren."