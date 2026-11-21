i ÖSV-Star Katharina Truppe. GEPA pictures ÖSV-Star weit zurück Truppe nach verpatztem Lauf: "Rückstand ist ein Packl" Kathi Truppe verpatzte den ersten Lauf in Gurgl komplett und zeigt sich danach selbstkritisch in ihrem Resümee. Von Sport Heute 21.11.2026, 11:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

1,52 Sekunden Rückstand auf die Führende Anna Swenn-Larsson – das ist das Fazit, das Katharina Truppe nach dem ersten Durchgang ziehen muss. Nach einem komplett verpatzten Lauf zeigt sich die Kärntnerin im Interview mit dem ORF selbstkritisch.

Sie sagt über ihren Lauf: "Bin net ins Fahren gekommen, die Sicht war net so gut und hab intuitiv zurückgenommen, und das war ein Fehler. Der Rückstand ist sicher ein Packl, mal schauen, wie weit es noch zurückgeht."

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Doch die schlechte Sicht während ihrer Fahrt ist nicht der Hauptgrund für den Rückstand, wie sie sagt: "Sicht hat teilweise dazu beigetragen, mein Skifahren war auch nicht das Beste. Bin nicht frech genug gefahren, und das summiert sich dann."