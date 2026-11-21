i Auch natalie Falch scheidet aus.- GEPA pictures Zuletzt vor 30 Jahren 0 Punkte! ÖSV erlebt historisches Debakel in Gurgl Beim Damenslalom in Gurgl erleben die ÖSV-Damen einen Tag zum Vergessen. Die Österreicherinnen müssen sich mit null Punkten zufriedengeben. Von Sport Heute 21.11.2026, 13:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das war nichts! Der ÖSV erlebt ein historisches Debakel beim Heim-Slalom in Gurgl!

Nach einem vernebelten ersten Durchgang, in dem nur zwei Läuferinnen die Qualifikation für den zweiten Durchgang geschafft haben, muss sich der ÖSV nach dem Ausfall beider Läuferinnen im zweiten Durchgang mit null Punkten zufriedengeben.

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Schon vor dem Start des zweiten Durchgangs standen die Zeichen für den ÖSV nicht besonders gut. Mit Natalie Falch als 24. (+2,09) und Katharina Truppe als 19. (+1,52) schafften nur zwei Läuferinnen die Qualifikation.

Und wenn es nicht läuft, kommt auch noch Pech dazu. Beide ÖSV-Damen scheiden auf die gleiche Art und Weise nach knapp sieben Sekunden aus. Beide rutschen nach einem Übergang auf dem Innenski aus und besiegeln damit den "Nuller" in Sachen Punkten für den ÖSV.

Null Punkte in einem Slalom holte der ÖSV zuletzt am 23. November 1997 in Park City. Seitdem holte man in jedem Slalom zumindest einen Punkt.