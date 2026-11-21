i Lara Colturi siegt in Gurgl. GEPA pictures Historisches Debakel Premierensieg in Gurgl bei ÖSV-Totalausfall Der Sieg beim Slalom der Damen in Gurgl geht erstmals an Lara Colturi. Der ÖSV holt zum ersten Mal seit 30 Jahren keinen Punkt. Von Sport Heute 21.11.2026, 14:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Historischer Triumph beim Ski-Weltcup in Gurgl! Lara Colturi sicherte sich am Samstag ihren ersten Weltcup-Sieg und bescherte damit auch Albanien den ersten Erfolg in der Geschichte des alpinen Ski-Weltcups. Die gebürtige Italienerin setzte sich im Slalom vor den beiden Schwedinnen Sara Hector (+0,27 Sekunden) und Anna Swenn-Larsson (+0,30) durch.

Für die 20-Jährige war es der bislang größte Erfolg ihrer Karriere. Während Colturi über ihren Premierensieg jubelte, erlebten die österreichischen Ski-Damen beim Heimrennen ein echtes Debakel.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Bereits im ersten Durchgang hatten die ÖSV-Läuferinnen mit schwierigen und wechselnden Sichtverhältnissen zu kämpfen. Nur Katharina Truppe und Nachwuchshoffnung Natalie Falch schafften den Sprung in den zweiten Durchgang.

Doch auch dort lief für die Österreicherinnen nichts nach Wunsch. Sowohl die routinierte Kärntnerin Truppe als auch die junge Tirolerin Falch schieden bereits nach wenigen Toren aus.

Damit endete der Heim-Slalom für den ÖSV mit einer bitteren Nullnummer. Während Albanien einen historischen Sieg feierte, mussten die österreichischen Damen ohne einen einzigen Weltcup-Punkt die Heimreise antreten.