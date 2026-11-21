i ÖSV-Ass Michael Matt. GEPA pictures Warten auf ÖSV-Stars Das sind die Startnummern für den Gurgl-Slalom Nach den Frauen sind am Sonntag die Männer dran. In Gurgl in Tirol steht ein Slalom auf dem Programm. Das sind die Startnummern. Von Sport Heute 21.11.2026, 21:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im bisherigen Saisonverlauf ist Lucas Pinheiro Braathen makellos gewesen. Der Brasilianer gewann den Riesentorlauf in Sölden und den Slalom in Levi. Nur logisch, dass der gebürtige Norweger auch in Gurgl zum absoluten Favoritenkreis zählt. Braathen geht mit Startnummer drei ins Rennen. Das hat die Auslosung der Startnummern am Samstagabend ergeben.

Das Rennen wird vom Norweger Atle Lie McGrath eröffnet, gefolgt vom Franzosen Clement Noel. Hinter Braathen folgen mit Henrik Kristoffersen (4) und Timon Haugan (5) dann zwei weitere Norweger. Ehe Loic Meillard aus der Schweiz (6) und der Franzose Paco Rassat (7) folgen. Der Deutsche Linus Straßer zog die Nummer acht, hinter ihm geht mit Eirik Hystad Solberg ein weiterer "Elch" ins Rennen (9).

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Warten auf die ÖSV-Stars

Auf die österreichischen Skistars müssen die Fans ein wenig warten. Denn Michael Matt und Fabio Gstrein, die einzigen rot-weiß-roten Läufer in der Gruppe der besten 15, erhielten späte Nummern. Matt geht mit der 13 an den Start, Gstrein schließt die Gruppe mit Nummer 15 ab.

Als dritter Österreicher geht beim Heimspiel in Tirol Dominik Raschner ins Rennen, er erhielt die Nummer 24. Danach folgen Joshua Sturm mit Nummer 27 und Johannes Strolz mit der Nummer 29.

Unmittelbar nach den besten 30 folgt noch Simon Rueland mit Nummer 31, Adrian Pertl geht mit der 55 ins Rennen, Oscar Heine mit Nummer 58.

Start für den ersten Durchgang im Slalom von Gurgl ist 10.30 Uhr. Der zweite Durchgang beginnt um 13.30 Uhr.