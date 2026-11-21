i Die ÖSV-Springerin Hannah Wiegele war die beste Nicht-Norwegerin. GEPA pictures Historischer Sieg Das hat es noch nie im Skispringen gegeben Norwegen-Festspiele beim Weltcup-Auftakt in Lillehammer. Gleich fünf Springerinnen aus dem hohen Norden lagen ganz vorne. Von Sport Heute 21.11.2026, 16:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Norwegischer Triumph beim Skisprung-Weltcup in Lillehammer! Die Gastgeberinnen haben zum Saisonauftakt für eine Machtdemonstration gesorgt und gleich die ersten fünf Plätze belegt. Angeführt wurde der historische Fünffachsieg von Eirin Maria Kvandal, die mit Sprüngen auf 135,5 und 130 Meter souverän gewann. Dahinter landeten ihre Landsfrauen Ingvild Synnöve Midtskogen und Gyda Westvold Hansen auf dem Podest.

Anna Odine Ström und Heidi Dyhre Trasserud komplettierten die norwegische Gala auf den Plätzen vier und fünf. Kvandal setzte sich dabei mit 17,7 Punkten Vorsprung auf Midtskogen durch, Westvold Hansen lag weitere 0,7 Zähler zurück. Die Konkurrenz hatte gegen die überragenden Gastgeberinnen keine Chance. Damit schrieb das norwegische Quintett Geschichte, denn einen Fünffachsieg hat es bei den Skispringerinnen noch nie gegeben.

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ÖSV-Ass erste Jägerin der Norwegerinnen

Direkt hinter dem norwegischen Quintett sorgte eine Österreicherin für die große Überraschung. Hannah Wiegele (25) katapultierte sich vom elften auf den sechsten Platz und war damit die beste Nicht-Norwegerin im Feld. Mit Sprüngen auf 123 und 124 Meter feierte die Kärntnerin das mit Abstand beste Weltcup-Ergebnis ihrer Karriere. Zuvor war Platz 15 in Willingen 2023 ihre Bestmarke gewesen.

"Mein Ziel war, Top 30 und dann schauen wir mal. Dass ich so weit nach vorne komme, ist umso schöner. Ich bin einfach nur überglücklich", jubelte Wiegele im ORF.

Ihre Teamkolleginnen konnten dagegen nicht ganz mithalten. Lisa Fettner, vormals Eder, fiel im zweiten Durchgang vom zwölften auf den 23. Rang zurück. Julia Mühlbacher holte als 29. immerhin noch Weltcup-Punkte.