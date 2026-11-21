i ÖSV-Ass Stephan Embacher. APA-Images / EXPA / Tadeusz Mieczynski Shootingstar wird Dritter ÖSV-Adler segelt zum Sieg bei Weltcup-Auftakt Ein ganz starker Saisonstart für Österreichs Skispringer. Stephan Embacher segelte zum Sieg, fünf Asse landeten unter den ersten sieben. Von Sport Heute 21.11.2026, 19:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Traumstart für Österreichs Skispringer! Stephan Embacher hat beim Weltcup-Auftakt in Lillehammer einen überlegenen Sieg gefeiert. Der erst 20-jährige Tiroler dominierte den ersten Einzelbewerb der Saison und sicherte sich mit zweimaliger Höchstweite den zweiten Weltcup-Erfolg seiner Karriere. Für die nächste Sensation sorgte Shootingstar Raffael Zimmermann (23), der erstmals auf das Podest sprang. Gleich drei ÖSV-Adler landeten unter den besten vier.

Embacher ließ auf der großen Olympiaschanze in Lillehammer nichts anbrennen. Trotz wechselnder Windverhältnisse segelte der Team-Olympiasieger von 2026 im ersten Durchgang auf 141 Meter und legte im Finale mit 140,5 Metern nach. Damit setzte er sich mit beeindruckenden 12,1 Punkten Vorsprung vor dem norwegischen Lokalmatador Halvor Egner Granerud durch.

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Für Embacher war es bereits der zweite Weltcup-Sieg seiner noch jungen Karriere. Seinen ersten Triumph hatte er im Frühjahr beim Skifliegen in Vikersund gefeiert – ebenfalls in Norwegen. Dazu kommt Olympiagold, das er gemeinsam mit Jan Hörl in Predazzo gewonnen hatte. Schon am Sonntag hat der Tiroler in Lillehammer die nächste Chance, seine starke Frühform unter Beweis zu stellen.

Starkes Team-Ergebnis

Fast noch überraschender war der Auftritt von Raffael Zimmermann. Der 23-jährige Tiroler, der bereits am Freitag mit dem ÖSV-Team im Mixed-Bewerb Platz drei belegt hatte, sprang mit 138 und 130,5 Metern in seinem ersten Weltcup-Einzelbewerg gleich auf das Weltcup-Podest. Zimmermann sicherte sich Rang drei und verwies damit sogar seinen prominenten Teamkollegen Daniel Tschofenig auf den vierten Platz.

Österreichs Olympia-Medaillenhelden von Mailand/Cortina 2026 i ?

Auch dahinter präsentierten sich die ÖSV-Adler stark. Jan Hörl belegte Rang sechs, Maximilian Ortner wurde Siebter. Damit landeten gleich fünf Österreicher unter den besten sieben Springern. Clemens Aigner holte als 27. ebenfalls Weltcup-Punkte. Zur Halbzeit hatte Österreich mit Embacher, Zimmermann und Ortner sogar die ersten drei Plätze belegt.

Pech hatte hingegen Stefan Kraft. Der 33-jährige Salzburger wurde im zweiten Durchgang von schwierigen Windverhältnissen erwischt und kam nach großen Problemen in der Luft nur auf 80 Meter. Er fiel damit ans Ende des Klassements zurück. Auch Titelverteidiger Domen Prevc hatte mit dem Wind zu kämpfen und landete bereits im ersten Durchgang bei lediglich 95 Metern. Für Embacher und Zimmermann war Lillehammer dagegen die perfekte Bühne für einen rot-weiß-roten Traumstart.