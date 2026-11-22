i Joshua Sturm GEPA pictures Ski-Krise vor Heimrennen "Ausscheiden keine Schande, aber langsam sein schon" Nach dem Slalom-Debakel von Levi wollen Österreichs Ski-Männer in Gurgl beim Heimrennen: mehr Risiko, mehr Attacke. Von Sport Heute 22.11.2026, 07:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Slalom-Asse haben genug vom Hinterherfahren! Nach dem enttäuschenden Weltcup-Auftakt in Levi wollen die ÖSV-Männer beim Heimrennen in Gurgl am Sonntag Wiedergutmachung betreiben.

In Finnland schaffte es mit Johannes Strolz als 22. nur ein einziger Österreicher in die Punkteränge. Jetzt soll eine deutlich mutigere Fahrweise die Wende bringen.

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Ski-Höhepunkte der Herren (25/26) i ?

"Es ist ganz klar, dass wir einfach frecher fahren wollen", kündigt Strolz an. Das habe die Mannschaft bereits im Training geübt. Besonders bitter sei es, wenn das gesamte Team "eine auf den Deckel kriegt". Auch Olympia-Silbermedaillengewinner Fabio Gstrein fordert mehr Risiko: "Ich muss mehr Engagement zeigen, den Hang mehr attackieren."

Zum Hoffnungsträger könnte Joshua Sturm werden. Der 25-jährige Tiroler lag in Levi mit Startnummer 27 sensationell auf Podestkurs, schied dann aber aus. Seinen Optimismus hat er nicht verloren. "Der Felli sagt immer: 'Ausscheiden ist keine Schande, aber langsam sein schon'", erzählt Sturm. Große Ansagen will er dennoch vermeiden: "Momentan bin ich noch nicht da, wo ich sein will."

Star Manuel Feller fehlt beim Heimrennen. Der frühere Slalom-Weltcupsieger fühlt sich körperlich noch nicht bereit und verschiebt sein Comeback auf Val d’Isère. Wie schwierig die Lage ist, zeigt auch die Statistik: Seit Fellers Traumsaison 2023/24 gingen nur fünf von 72 möglichen Slalom-Podestplätzen an ÖSV-Fahrer.

Die Konkurrenz ist stark. Lucas Pinheiro Braathen könnte nach seinen Siegen in Sölden und Levi den dritten Weltcup-Erfolg in Serie feiern. Österreichs Männer wollen das beim Heimrennen verhindern und endlich wieder vorne mitmischen. Der erste Durchgang startet am Sonntag um 10.30 Uhr, das Finale folgt um 13.30 Uhr (live in ORF 1).

Nach der Blamage in Levi und dem Debakel der Frauen am Samstag in Gurgl steigt der Druck auf das ÖSV-Team. Österreichs Läuferinnen holten im Slalom keinen einzigen Punkt. Erstmals seit 29 Jahren.