i Nicht jeder Traum-Skitag muss im großen Ski-Hotspot stattfinden. iStock/tupungato Kein Pisten-Trubel 5 geheime Skigebiete in Österreich, die kaum wer kennt Volle Gondeln, lange Wartezeiten und dichtes Gedränge auf der Piste? Diese fünf Skigebiete zeigen, dass es auch ganz anders geht. Von Heute Life 23.11.2026, 14:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dichtes Gedränge am Sessellift, volle Gondeln und auf der Piste ein Slalom zwischen anderen Wintersportlern: So stellen sich viele den perfekten Skitag wohl eher nicht vor. Während sich in Österreichs berühmten Ski-Hotspots die Urlauber tummeln, warten anderswo noch echte Winterperlen. Fünf kleine Skigebiete zeigen, dass Pistenglück auch ohne großen Rummel möglich ist.

1. Planneralm

Hoch oben in den steirischen Niederen Tauern liegt ein kleines Winterparadies. Die Planneralm gilt als höchstgelegenes Skidorf der Steiermark und begeistert mit rund 16 Pistenkilometern auf bis zu 2.200 Metern. Statt riesiger Liftanlagen und Partytrubel erwarten Skifahrer hier Naturschnee, urige Hütten und eine entspannte Atmosphäre. Auch Freerider kommen auf ihre Kosten. Wer die Berge lieber in Ruhe genießt, findet Winterwanderwege und eine Rodelbahn.

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2. Hochrindl

Mitten in den Kärntner Nockbergen scheint die Zeit ein wenig langsamer zu vergehen. Die Hochrindl bietet rund 20 Pistenkilometer und ist besonders bei Familien und Genussskifahrern beliebt. Zwischen verschneiten Zirbenwäldern warten leichte Abfahrten ebenso wie sportlichere Hänge. Statt hektischem Gedränge stehen hier kurze Wege, gemütliche Hütten und das Naturerlebnis im Mittelpunkt.

3. Königsberg

Es müssen nicht immer die ganz großen Berge sein! Im Mostviertel wartet mit dem Königsberg bei Hollenstein an der Ybbs ein überschaubares Familienskigebiet. Fünf Schlepplifte und rund 13 Pistenkilometer machen den Berg besonders für Anfänger, Wiedereinsteiger und Familien interessant. Wer keine Lust auf riesige Skischaukeln hat, findet hier eine bodenständige Alternative.

4. Gargellen

Während andere ins berühmte Skigebiet am Arlberg strömen, lockt das Bergdorf Gargellen im Montafon mit einer ganz anderen Atmosphäre. Auf rund 33 Pistenkilometern ziehen Skifahrer ihre Schwünge zwischen den Gipfeln von Rätikon und Silvretta. Der hoch gelegene Ort punktet mit alpiner Ruhe, familiärem Charme und reizvollen Möglichkeiten für sportliche Wintersportler.

5. Gaal

Im steirischen Murtal versteckt sich ein weiteres Ziel für alle, die lieber Ski fahren als Schlange stehen. Die Gaaler Lifte sind ein überschaubares, familienfreundliches Skigebiet abseits der großen Wintersportzentren.

Gerade Anfänger und Familien schätzen die unkomplizierte Atmosphäre. Doch auch geübte Skifahrer finden hier passende Abfahrten. Statt Après-Ski-Marathon gibt es vor allem eines: einen entspannten Tag im Schnee.