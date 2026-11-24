i Der Hodengriff bleibt ein "wesentlicher Teil" der Stellung. APA-Images / fotokerschi / FOTOKERSCHI "Wesentlicher Teil" Wirbel um "Hodengriff" – Ministerium spricht Machtwort Die Hodenuntersuchung bei der Stellung sorgte zuletzt für Diskussionen. Nun korrigiert das Verteidigungsministerium seine ursprüngliche Aussage. Von André Wilding 24.11.2026, 12:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Doch kein Aus für den Hodengriff beim Bundesheer! Nachdem das Verteidigungsministerium zuletzt bestätigt hatte, dass die Untersuchung bei der Stellung nicht mehr durchgeführt werde, folgt nun die Klarstellung.

Ins Rollen gebracht hatte die Diskussion der Urologe Michael Eisenmenger, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Mann und Gesundheit. Gegenüber dem "Kurier" berichtete der Mediziner vergangene Woche, dass ihm Patienten aus mehreren Bundesländern vom Wegfall der Hodenuntersuchung erzählt hätten.

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Das Verteidigungsministerium bestätigte dies zunächst auf "Kurier"-Nachfrage. Das Vorhandensein beider Hoden sei kein Kriterium für die Tauglichkeit mehr. Zudem handle es sich bei der Stellung nicht um eine Vorsorgeuntersuchung, heißt es in der Tageszeitung.

Heeressanitätschefin stellt klar

Am Montag korrigierte Heeressanitätschefin Sylvia Sperandio diese Darstellung. Sie forderte die Stellungsärzte dazu auf, der Untersuchung weiterhin besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Medizinische Auffälligkeiten könnten durchaus Auswirkungen auf die Tauglichkeit eines Wehrpflichtigen haben.

"Die Untersuchung der Genitalien ist ein wesentlicher Teil der körperlichen Stellungsuntersuchung, nicht nur im Sinne der Tauglichkeit, sondern auch im Sinne der Prävention und Früherkennung", erklärt Sperandio gegenüber dem "Kurier".

Schließlich könnten bereits junge Männer an bösartigen Hodentumoren erkranken. "Eventuell festgestellte Unregelmäßigkeiten können fachärztlich abgeklärt und im Bedarfsfall einer Behandlung zugeführt werden."

Die Heeressanitätschefin betont gegenüber dem "Kurier" zudem: "Meine Kolleginnen sowie Kollegen aus der Militärärzteschaft und ich sehen die Feststellung der Tauglichkeit auch als Gesundheitsuntersuchung für junge Männer."

Gesundheitscheck auch für Frauen geplant

Unterdessen hält das Verteidigungsministerium an den Plänen fest, die bisherige Stellungsstraße zu einer Gesundheitsstraße auszubauen. Damit könnten künftig auch Frauen untersucht werden.

In der geplanten Wehrdienstreform, die ab 2027 gelten soll, findet sich das Vorhaben allerdings nicht wieder. Auch die von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) angekündigte Studie lässt weiterhin auf sich warten.

Bereits im September 2025 wurde im Ministerium eine entsprechende Arbeitsgruppe ins Leben gerufen. "Die Intention der Weiterentwicklung der Stellungsstraßen hin zu Gesundheitsstraßen besteht weiterhin", versichert das Ressort gegenüber dem "Kurier".

Die Arbeitsgruppe habe sich bereits mit wesentlichen Grundlagen für die geplante Untersuchung beschäftigt. Allerdings: "Es sind aber noch juristische Fragen zu klären, bevor die Studie in Auftrag gegeben wird."

Zweidrittelmehrheit dürfte notwendig sein

Eine rechtliche Hürde dürfte die bisherige Definition der Stellung als Tauglichkeitsüberprüfung im Wehrgesetz darstellen. Eine Ausweitung auf Frauen könnte daher eine umfassende Gesetzesänderung erforderlich machen, für die eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat notwendig wäre, heißt es in dem Bericht.

Schon jetzt versteht das Verteidigungsministerium die Stellung auch als Gesundheitscheck für junge Männer. Die dabei gewonnenen Daten sollten laut Ressort "natürlich anonymisiert, zukünftig dem Gesundheitssystem zur Verfügung stehen". Denkbar wäre etwa eine Nutzung für die Entwicklung von Vorsorgeprogrammen, berichtet der "Kurier".

Übergewicht und psychische Erkrankungen nehmen zu

Die Untersuchungen beim Bundesheer liefern bereits seit Jahrzehnten Erkenntnisse über den Gesundheitszustand junger Männer in Österreich. Die Ergebnisse zeigen eine besorgniserregende Entwicklung bei Übergewicht, Fettleibigkeit und psychischen Erkrankungen.

Die Bilder des Tages i ?

Die zuständigen Ministerien kennen diese Entwicklungen, konnten ihnen bisher aber nicht erfolgreich entgegenwirken.

Obwohl sich alle drei Regierungsparteien und auch die Grünen für eine Weiterentwicklung der Stellungsstraße aussprechen, hat das Projekt bei den Verhandlungen zur Wehrdienstreform keine Priorität. Die Bundesregierung verweist unter anderem auf budgetäre Schwierigkeiten.