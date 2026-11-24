i Grünen-Bildungssprechein Maurer kritisiert Bildungsminister Wiederkehr: "Der Minister lagert seine Verantwortung an die Lehrkräfte aus. Denise Auer, iStock Grüne fordern Klassenbudget Lehrer zahlen 550 € pro Jahr selbst für Schulmaterial Um ordentlich unterrichten zu können, müssen Lehrer oft in die eigene Geldbörse greifen. Die Grünen fordern ein Klassenbudget von 1.000 Euro pro Jahr. Von Heute Politik 24.11.2026, 13:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es sind Zahlen, die für Aufsehen gesorgt haben: Laut einer Studie des Österreichischen Schulbuchverlags und der Johannes Kepler Universität Linz zahlen Lehrkräfte pro Jahr im Schnitt 550 Euro aus der eigenen Tasche für Unterrichtsmaterialien. Diese Summe umfasst Ausgaben etwa für Stifte, didaktisches Material, Laptops, Drucker, sogar Wandfarbe und Klopapier (!).

"Zahlt eh die Lehrerin"

Nach Bekanntwerden dieser Studie haben die Grünen die Initiative "Zahlt eh die Lehrerin" ins Leben gerufen. Daraufhin haben sich laut Angaben der Partei hunderte Lehrkräfte bei Grünen-Bildungssprecherin Sigrid Maurer und dem Wiener Grünen-Bildungssprecher Felix Stadler gemeldet. Die haben zum Teil von Ausgaben von weit über tausend Euro pro Jahr berichtet. Aus den Zuschriften spricht ein enormes Engagement für die Kinder – aber auch ein großer Missstand im System, kritisiert die Ökopartei.

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Am Dienstag haben die beiden Politiker bei einer Pressekonferenz ihre Forderung präsentiert: Jede Klasse soll ein ausreichendes, unbürokratisch nutzbares Budget für Unterrichts- und Arbeitsmaterial bekommen, das die Schulen autonom und flexibel einsetzen können. Als Orientierungsgröße schlagen die Grünen 1.000 Euro pro Klasse und Schuljahr vor, angepasst an Schulart, Klassengröße und Standort.

Finanzielle Entlastung für Lehrkräfte

Bei im Durchschnitt zwei Lehrkräften pro Klasse entspricht das in etwa den derzeitigen privaten Ausgaben. Das Modell beruht auf drei Anliegen, die Maurer und Stadler gemeinsam mit Lehrkräften herausgearbeitet haben: finanzielle Entlastung, mehr Entscheidungsfreiheit und weniger Bürokratie.

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Sigrid Maurer: "Wir sind überwältigt"

"Wir haben Lehrerinnen und Lehrern zugehört und sind überwältigt, wie viel Engagement und Herzblut sie zum Wohl der Kinder in ihren Unterricht stecken", sagt Maurer. "Aber es ist ein Wahnsinn, wie viel privates Geld sie dafür investieren müssen. In anderen Berufen wäre das undenkbar. Lehrerinnen und Lehrer verdienen Anerkennung und Gerechtigkeit statt einer Rechnung für ihr Engagement. Deshalb schlagen wir ein unbürokratisches Klassenbudget vor, das die Last von den Schultern der Lehrkräfte nimmt."

"Es gibt keine Kollegin, die dieses Problem nicht kennt. Und 550 Euro im Jahr ist alles andere als wenig Geld", sagt Stadler, selbst Lehrer an einer Wiener Mittelschule. Das derzeitige Modell mit einer Absetzmöglichkeit kritisiert Stadler: "Die Steuer löst das Problem nicht: Absetzen heißt nicht zurückbekommen. Von 1.000 Euro Ausgaben kommen je nach Einkommen nur rund 260 bis gut 400 Euro zurück. Wer weniger verdient, zahlt also mehr selbst. Lehrerinnen und Lehrer sollen ihre Energie in die Kinder stecken können, nicht in Belege und Abrechnungen."

Maurer und Stadler wenden sich direkt an die vielen Lehrkräfte, die sich bei ihnen gemeldet haben: "Danke an die hunderten Lehrerinnen und Lehrer, die sich bei uns gemeldet und getraut haben, so offen über ihre Probleme im Schulalltag zu sprechen. Das Problem ist offensichtlich und liegt im System."

Grüne üben Kritik an Neos-Bildungsminister Wiederkehr

In der Pflicht sehen die beiden Neos-Bildungsminister Christoph Wiederkehr: "Statt angemessene Arbeitsbedingungen bereitzustellen, lagert der Bildungsminister seine Verantwortung an die Lehrkräfte aus. Mit unserem Vorschlag kann er den Lehrerinnen und Lehrern schnell, einfach und unbürokratisch den Respekt geben, den sie verdienen."