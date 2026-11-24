i Die beliebte Lehrerin Ulrike T. arbeitete an der Mittelschule 12 in Klagenfurt. Google Maps (Symbolbild) Überraschend verstorben "Hinterlässt große Lücke" – Beliebte Lehrerin ist tot Die Mittelschule 12 in Klagenfurt trauert um Pädagogin Ulrike T. Die langjährige Lehrerin ist völlig unerwartet verstorben. Von André Wilding 24.11.2026, 07:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jahrzehntelang begleitete Ulrike T. junge Menschen auf ihrem Bildungsweg, nun muss die Schulgemeinschaft von der langjährigen Pädagogin Abschied nehmen. Die Mittelschule 12 in der Klagenfurter Kneippgasse machte den plötzlichen Tod der Lehrerin in den sozialen Medien öffentlich.

"Mit tiefem Mitgefühl und großem Schock nehmen wir Abschied von unserer geschätzten, langjährigen Kollegin Ulrike T., die völlig unerwartet verstorben ist", heißt es in der Mitteilung der Schule.

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Mit Leidenschaft im Klassenzimmer

Ulrike T. war über viele Jahre ein wichtiger Bestandteil der Schulgemeinschaft. Ihr Einsatz und ihre Persönlichkeit hinterlassen bleibende Spuren an der Klagenfurter Bildungseinrichtung.

"Uli hat die Mittelschule 12 über Jahrzehnte hinweg entscheidend mitgestaltet. Mit ihrer klaren Haltung, ihrem unermüdlichen Einsatz und ihrer Leidenschaft hat sie unseren Schulalltag geprägt und Generationen von Schülerinnen und Schülern auf ihrem Weg begleitet", würdigt die Schule das Wirken der Verstorbenen.

Kollegen nehmen Abschied

Mit emotionalen Worten erinnern die Kollegen an die gemeinsame Zeit mit der Pädagogin. Ihre Gedanken gelten in diesen schweren Stunden auch der Familie der Verstorbenen.

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"Wir sind dankbar für ihr langjähriges Wirken und die gemeinsame Zeit, in der sie so viel bewegt hat – wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren. Unser tiefstes Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden ihrer Familie und ihren Angehörigen. Ruhe in Frieden und danke für alles, liebe Ulli".