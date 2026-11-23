Die Skisaison auf der Turracher Höhe hat gerade erst begonnen, da müssen bereits die Rettungskräfte ausrücken. Nur fünf Minuten nach der Liftöffnung am Samstagvormittag kommt es zu einem Zusammenstoß auf der Piste.
Gegen 9.05 Uhr kollidieren eine österreichische und eine bosnische Skifahrerin miteinander. Beide Frauen werden bei dem Unfall verletzt.
Eine der Wintersportlerinnen erleidet eine Verletzung an der Hüfte, wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" berichten. Die ARA-Flugrettung wird alarmiert und bringt die Verletzte mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Villach. Wie schwer die Verletzungen der zweiten Frau sind, ist nicht bekannt.
Warum die beiden Skifahrerinnen unmittelbar nach Beginn des Skibetriebs zusammenstießen, ist derzeit unklar. Nähere Informationen zum Unfallhergang liegen bislang nicht vor.
Damit endet der erste Skitag auf der Turracher Höhe für die beiden Frauen bereits nach wenigen Minuten im Unglück.