i Eine der Frauen musste mit einer Hüftverletzung ins Landeskrankenhaus Villach geflogen werden. iStock Schon muss der Heli kommen Ski-Saison startet – nach 5 Minuten schon Verletzte Kaum sind die Lifte geöffnet, passiert der erste Unfall: Zwei Skifahrerinnen stoßen auf der Turracher Höhe zusammen und werden verletzt. Von Österreich Heute 23.11.2026, 11:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Skisaison auf der Turracher Höhe hat gerade erst begonnen, da müssen bereits die Rettungskräfte ausrücken. Nur fünf Minuten nach der Liftöffnung am Samstagvormittag kommt es zu einem Zusammenstoß auf der Piste.

Gegen 9.05 Uhr kollidieren eine österreichische und eine bosnische Skifahrerin miteinander. Beide Frauen werden bei dem Unfall verletzt.

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Rettungshubschrauber im Einsatz

Eine der Wintersportlerinnen erleidet eine Verletzung an der Hüfte, wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" berichten. Die ARA-Flugrettung wird alarmiert und bringt die Verletzte mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Villach. Wie schwer die Verletzungen der zweiten Frau sind, ist nicht bekannt.

Unfallursache noch unklar

Warum die beiden Skifahrerinnen unmittelbar nach Beginn des Skibetriebs zusammenstießen, ist derzeit unklar. Nähere Informationen zum Unfallhergang liegen bislang nicht vor.

Damit endet der erste Skitag auf der Turracher Höhe für die beiden Frauen bereits nach wenigen Minuten im Unglück.