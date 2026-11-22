Zwei Unbekannte haben bei einem Perchtenlauf in Klagenfurt ein Banner mit politischer Botschaft von einem Hausdach ausgerollt.
Sie zündeten bengalische Fackeln und warfen Flugblätter in die Menge. Danach gelang ihnen die Flucht.
Die Aktion ereignete sich am Samstag gegen 20 Uhr in der Priesterhausgasse. Während des Perchtenlaufs zündeten zwei bislang unbekannte Personen auf dem Dach eines Wohnhauses jeweils eine bengalische Fackel.
Anschließend warfen sie mehrere Flugblätter in die Menge und entrollten ein rund 3,5 mal fünf Meter großes Banner mit einem politisch motivierten Text.
Unmittelbar danach flüchteten die beiden. Das Banner und die Flugblätter wurden sichergestellt. Dabei unterstützte die Berufsfeuerwehr Klagenfurt die Polizei mit einer Drehleiter.
Laut Polizei wurde niemand verletzt, auch Sachschäden gab es keine. Die Ermittlungen der Exekutive laufen.
Sollten die Verantwortlichen ausgeforscht werden, sind verwaltungsrechtliche Anzeigen wegen möglicher Verstöße gegen das Sicherheitspolizeigesetz, die Straßenverkehrsordnung, das Pyrotechnikgesetz und das Abfallwirtschaftsgesetz vorgesehen.