i Von einem Hausdach aus entrollten zwei Personen bei einem Perchtenlauf ein großes Banner. Danach flüchteten sie unerkannt. iStock / Getty Images / AxelRedder Flugblätter und Fackeln Politische Störaktion bei Perchtenlauf in Klagenfurt Zwei Unbekannte störten einen Perchtenlauf in Klagenfurt mit bengalischen Fackeln, Flugblättern und einem politischen Banner. Von Newsdesk Heute 22.11.2026, 16:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwei Unbekannte haben bei einem Perchtenlauf in Klagenfurt ein Banner mit politischer Botschaft von einem Hausdach ausgerollt.

Sie zündeten bengalische Fackeln und warfen Flugblätter in die Menge. Danach gelang ihnen die Flucht.

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Die Aktion ereignete sich am Samstag gegen 20 Uhr in der Priesterhausgasse. Während des Perchtenlaufs zündeten zwei bislang unbekannte Personen auf dem Dach eines Wohnhauses jeweils eine bengalische Fackel.

Anschließend warfen sie mehrere Flugblätter in die Menge und entrollten ein rund 3,5 mal fünf Meter großes Banner mit einem politisch motivierten Text.

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Die Ermittlungen der Exekutive laufen

Unmittelbar danach flüchteten die beiden. Das Banner und die Flugblätter wurden sichergestellt. Dabei unterstützte die Berufsfeuerwehr Klagenfurt die Polizei mit einer Drehleiter.

Laut Polizei wurde niemand verletzt, auch Sachschäden gab es keine. Die Ermittlungen der Exekutive laufen.

Sollten die Verantwortlichen ausgeforscht werden, sind verwaltungsrechtliche Anzeigen wegen möglicher Verstöße gegen das Sicherheitspolizeigesetz, die Straßenverkehrsordnung, das Pyrotechnikgesetz und das Abfallwirtschaftsgesetz vorgesehen.