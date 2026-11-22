i Immer wieder kommt es bei wilden Perchtenläufen zu Verletzungen – aber auch die Zuschauer-Gewalt nimmt zu Leserreporter Krampus bewusstlos geprügelt Schwerverletzte! Gewalt-Eskalation bei Perchtenläufen Gewalt-Eskalation bei Perchtenläufen in Kärnten! Ein Krampus (21) wird schwer verletzt, ein weiterer (31) bricht nach einem Faustschlag zusammen. Von Newsdesk Heute 22.11.2026, 10:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schockierende Szenen bei gleich zwei Perchtenläufen in Kärnten! Am Samstagabend (21. November) wurden in Bad Kleinkirchheim und Wolfsberg zwei Teilnehmer von bislang unbekannten Personen attackiert. Ein erst 21-jähriger Krampus erlitt schwere Verletzungen, ein weiterer Mann (31) brach nach einem Faustschlag gegen die Brust plötzlich zusammen. Beide mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Vorfälle ereigneten sich innerhalb nur einer Stunde. Während die Polizei nach den Angreifern sucht, wächst bei den Krampus- und Perchtengruppen die Sorge um ihre Sicherheit.

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Krampus zu Boden gerissen

Besonders brutal verlief ein Angriff gegen 20.25 Uhr bei einer Perchtenveranstaltung in Bad Kleinkirchheim im Bezirk Spittal an der Drau. Ein bislang unbekannter Zuschauer packte einen 21-jährigen Krampus an den Hörnern seiner Maske. Anschließend zog er mit voller Wucht nach oben und riss den jungen Mann seitlich zu Boden.

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Der Krampus konnte sich zwar selbst aus der Situation befreien, wurde durch die Attacke jedoch schwer verletzt. Sanitäter der Johanniter versorgten den 21-Jährigen noch am Veranstaltungsort. Anschließend brachte ihn die Rettung ins Krankenhaus Spittal an der Drau.

Welche Verletzungen der junge Mann genau erlitt, teilte die Polizei zunächst nicht mit.

Faustschlag: Mann bricht später zusammen

Bereits eine Stunde zuvor, gegen 19.25 Uhr, war es beim Perchtenlauf in Wolfsberg zu einem weiteren gewalttätigen Zwischenfall gekommen. Ein unbekannter Täter schlug einem 31-jährigen Mitglied einer Perchtengruppe mit der Faust gegen die Brust. Eine anwesende Polizeistreife nahm den Vorfall auf.

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Zunächst schien der Verletzte noch in der Lage zu sein, die Veranstaltung weiter zu besuchen. Doch rund 45 Minuten nach dem Angriff brach er plötzlich zusammen. Ein Notarzt übernahm die Erstversorgung. Anschließend wurde der 31-Jährige ins LKH Wolfsberg eingeliefert. Über seinen weiteren Gesundheitszustand liegen bislang keine näheren Angaben vor.

Krampus-Gruppen schlagen Alarm

Die beiden Vorfälle verstärken die Sorge vor zunehmender Gewalt bei Krampus- und Perchtenläufen.

Erst kürzlich kam es zu Angriffen auf Mitglieder der Villacher Gruppe Manhattan Teifln. Bei einem Umzug sollen mehrere Jugendliche einen 24-jährigen Krampus unter einem Vorwand angelockt und anschließend an den Hörnern seiner Maske gerissen haben.

Auch ein 15-jähriger Teilnehmer wurde dort bei einem ähnlichen Angriff verletzt. Beide erlitten Zerrungen der Nackenmuskulatur. "Im schlimmsten Fall bricht sich jemand das Genick. Die Täter spielen mit dem Leben der Krampusse", warnte die Obfrau der Gruppe, Katharina Hausmann.

Das Problem: Die schweren Masken sind fest mit dem Kostüm verbunden. Wird gewaltsam an den Hörnern gezogen, können enorme Kräfte auf Nacken und Wirbelsäule wirken.

Polizei sucht nach den Angreifern

Bei den beiden aktuellen Vorfällen in Kärnten sind die Täter weiterhin unbekannt. Die Angriffe zeigen, wie gefährlich die Situation für die Darsteller werden kann. Die Veranstalter reagieren bereits mit verstärkten Sicherheitsvorkehrungen. Diskutiert wird auch der Einsatz von Kameras, um gewalttätige Zuschauer rascher identifizieren zu können.