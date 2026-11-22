i Beim Krampuslauf in Zams (Bezirk Landeck) ist es am Samstagabend zu einem Polizeieinsatz gekommen. iStock / Getty Images / Maruša Stroligo 25-Jähriger attackiert Beamtin Krampuslauf eskaliert – Mann reißt Polizistin zu Boden Bei einem Polizeieinsatz in Zams wehrte sich ein 25-Jähriger heftig. Eine Polizistin wurde zu Boden gerissen, ein Beamter verletzt. Von Newsdesk Heute 22.11.2026, 16:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 25-Jähriger ist beim Krampuslauf in Zams auf Polizisten losgegangen. Bei seiner Festnahme zog er eine Beamtin zu Boden und verletzte später einen weiteren Polizisten leicht.

Beim Krampuslauf in Zams (Bezirk Landeck) ist es am Samstagabend zu einem Polizeieinsatz gekommen.

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Gegen 21.35 Uhr wurde eine Streife zum Eingang eines Festzeltes gerufen, nachdem es dort zu einer Schlägerei gekommen sein soll. Sicherheitsmitarbeiter hatten einen Mann bereits am Bauzaun festgehalten.

Die Polizisten übernahmen den 25-jährigen Österreicher und forderten ihn auf, sich zu beruhigen.

Trotzdem auf freien Fuß gesetzt

Während der Identitätsfeststellung wurde der Mann laut Polizei zunehmend aggressiv. Als ihn ein Security-Mitarbeiter ansprach, soll er versucht haben, diesen anzugreifen.

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Die Beamten hielten ihn zurück, doch der 25-Jährige wehrte sich heftig. Dabei zog er eine Polizistin zu Boden und hielt sie fest.

Erst mit Unterstützung weiterer Beamter konnte der Mann fixiert und festgenommen werden. Auch bei einer anschließenden ärztlichen Untersuchung in der Polizeiinspektion verhielt er sich erneut aggressiv und versuchte zu flüchten. Dabei wurde ein Polizist leicht verletzt.

Nach seiner Einvernahme wurde der 25-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Innsbruck wieder entlassen. Er wird wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt auf freiem Fuß angezeigt.