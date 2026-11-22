i Die Polizisten verfolgten den flüchtenden Jugendlichen durch das Ötztal Unsplash / Max Fleischmann Am Ende stoppt Rehgehege 15-Jähriger stiehlt Papas Auto, rast vor Polizei davon Wilde Polizeijagd in Tirol! Ein 15-Jähriger raste mit Papas Auto und drei Freunden davon. Erst ein Rehgehege stoppte die Flucht durch das Ötztal. Von Newsdesk Heute 22.11.2026, 10:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wilde Szenen am Samstagabend (21. November) im Tiroler Ötztal! Ein erst 15 Jahre alter Jugendlicher lieferte sich mit dem Auto seines Vaters eine gefährliche Verfolgungsjagd mit der Polizei. Mit drei weiteren Jugendlichen an Bord raste er über die B186, überholte andere Fahrzeuge und missachtete sämtliche Anhaltezeichen. Erst ein Rehgehege beendete die Flucht.

Der Vorfall begann gegen 21.50 Uhr im Ortszentrum von Umhausen. Beamte der Landesverkehrsabteilung Tirol führten auf der L238 gerade Alkoholkontrollen durch, als sie den Lenker eines Pkw zum Anhalten aufforderten.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Teenager gibt Gas und flüchtet

Doch statt stehenzubleiben, beschleunigte der Jugendliche sein Fahrzeug und bog auf die Ötztalstraße B186 in Richtung Talausgang ab.

Dort setzte der Lenker laut Polizei mehrere riskante Fahrmanöver. Er überfuhr Sperrflächen und überholte andere Verkehrsteilnehmer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit.

Bei der Verfolgung stellten die Beamten wiederholt massive Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Besonders brisant: An einer Stelle wurden 132 km/h abgelesen, obwohl nur 60 km/h erlaubt waren. Der Jugendliche war damit mehr als doppelt so schnell unterwegs wie zulässig.

Die Bilder des Tages i ?

Nach erstem Stopp flüchtet er weiter

Auf Höhe Tumpen gelang es den Polizisten zunächst, das Fahrzeug anzuhalten. Doch auch das war noch nicht das Ende der gefährlichen Fahrt. Der Lenker wendete kurzerhand und setzte seine Flucht mit überhöhter Geschwindigkeit fort. Diesmal führte die Fahrt über die Ortsteile Lehn und Platzl.

Schließlich verließ der Jugendliche die reguläre Straße und fuhr über eine Forststraße durch steiles Gelände in Richtung Sattelwald.

Rehgehege beendet wilde Fahrt

Auf Höhe des Sattelwaldes war dann endgültig Schluss. Wegen eines Rehgeheges konnte der Jugendliche seine Fahrt nicht mehr fortsetzen und musste den Wagen anhalten. Daraufhin sprangen drei Jugendliche aus dem Auto und flüchteten zunächst. Einen vierten Jugendlichen konnten die Beamten unmittelbar anhalten. Die drei Geflüchteten kehrten schließlich wieder zum Fahrzeug zurück.

Führerschein weg – Anzeige folgt

Bei der anschließenden Kontrolle kam die Polizei auf den Grund der Flucht: Der Lenker war erst 15 Jahre alt und verfügte nicht über die erforderliche Lenkberechtigung für das Auto. Außerdem hatte der österreichische Jugendliche den Pkw seines Vaters ohne dessen Erlaubnis in Betrieb genommen.

Die Polizei brachte die vier Jugendlichen zurück nach Umhausen. Der 15-jährige Lenker wurde seinem Vater übergeben. Sein Führerschein der Klasse AM wurde vorläufig abgenommen. Zudem wird der Jugendliche angezeigt.