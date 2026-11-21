i Beim Parteitag in Seefeld setzte Philip Wohlgemuth auf leistbares Wohnen, bessere Öffis und klare Worte gegen die FPÖ. APA/EXPA/ STEFAN ADELSBERGER 95,74 Prozent Zustimmung SPÖ setzt für Tirol-Wahl auf Philip Wohlgemuth Mit 95,74 Prozent wurde Philip Wohlgemuth zum SPÖ-Spitzenkandidaten für die Tiroler Landtagswahl 2027 gewählt. Womit er punkten will. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 17:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Philip Wohlgemuth geht für die Tiroler SPÖ als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2027. Beim außerordentlichen Parteitag in Seefeld erhielt der Landesparteichef am Samstag 95,74 Prozent der Stimmen. In seiner Rede setzte er auf Zusammenhalt, leistbares Wohnen und bessere öffentliche Verkehrsanbindungen.

Mehr als 350 Menschen waren in die WM-Halle in Seefeld gekommen. Wohlgemuth musste sich keiner Gegenkandidatin und keinem Gegenkandidaten stellen. Das Ergebnis fiel deutlich aus. In seiner Rede warb er für mehr "Wir" und weniger "Ich" in der Politik. Gegenüber der FPÖ wurde er scharf: Rechtspopulistische Hetze dürfe man nicht einfach hinnehmen. Während die Freiheitlichen auf Spaltung und Sündenböcke setzten, wolle die SPÖ auf Zusammenarbeit und gemeinsames Gestalten setzen.

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Auch ein mögliches Antreten seines Vorgängers Georg Dornauer mit einer eigenen Liste kommentierte Wohlgemuth knapp: "Mit Dingen, die ich nicht beeinflussen kann, setze ich mich nicht auseinander."

Leistbares Wohnen und Verkehr im Fokus

Inhaltlich stellte der für den Wohnbau zuständige Landeshauptmannstellvertreter vor allem die Wohnkosten in den Mittelpunkt. Junge Menschen würden Tirol verlassen, weil sie sich eine Wohnung im Land nicht mehr leisten könnten. Wohlgemuth kündigte an, Kurzzeitvermietungen stark einschränken und stärker gegen Leerstand vorgehen zu wollen. Für die Sanierung von Wohnraum habe das Land im Vorjahr rund 125 Millionen Euro investiert.

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Bei der Kinderbetreuung hält die SPÖ an ihrem 3-G-Ziel fest: ganztags, gratis und ganzjährig. Auch die Mobilität müsse für alle leistbar sein. Wohlgemuth sprach sich für einen landesweiten Mindeststandard bei der Verkehrsanbindung und eine Rückkehr der Einheimischentarife aus. Am Brenner brauche es zudem digitales Verkehrsmanagement und mehr Kontrollen.

SPÖ erreichte zuletzt 17,5 Prozent

Bei der Landtagswahl 2022 kam die Tiroler SPÖ auf 17,5 Prozent der Stimmen und sieben der insgesamt 36 Mandate. Wohlgemuths Vorgänger Georg Dornauer war damals mit rund 95 Prozent der Delegiertenstimmen zum Spitzenkandidaten gewählt worden.

Beim Parteitag in Seefeld waren auch SPÖ-Klubobmann Philip Kucher und Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner dabei. Finanzminister Markus Marterbauer meldete sich per Videobotschaft. Noch-Bundesparteichef und Vizekanzler Andreas Babler war nicht vor Ort.