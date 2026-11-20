Kuriose Situation auf der Inntalautobahn (A12) in Tirol! Wegen einer technischen Störung fiel am Donnerstagabend die automatische Schaltung des sogenannten Lufthunderters aus. Statt der üblichen 100 km/h waren auf betroffenen Streckenabschnitten plötzlich bis zu 130 km/h erlaubt.
Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, dauerte die Störung mehrere Stunden. Nun stellt sich eine brisante Frage: Wurden Autofahrer geblitzt, obwohl sie sich an das tatsächlich geltende Tempolimit hielten?
Laut Autobahnbetreiber Asfinag war die IG-L-Schaltung von Donnerstag um 19.31 Uhr bis Freitag um 0.36 Uhr außer Betrieb. Bis 22 Uhr galt auf den betroffenen Abschnitten daher grundsätzlich Tempo 130 statt 100. Danach trat das reguläre Nacht-Tempolimit in Kraft.
Der Lufthunderter ist eine Geschwindigkeitsbeschränkung, die aus Gründen des Immissionsschutzes gilt und über elektronische Anzeigen aktiviert wird.
Besonders heikel ist die Panne für Autofahrer, die in diesem Zeitraum von einer Radaranlage erfasst wurden. Denn es steht im Raum, dass einzelne Geräte noch auf die normalerweise geltenden 100 km/h eingestellt waren und deshalb auch bei erlaubtem Tempo ausgelöst haben könnten.
Die Asfinag steht nach eigenen Angaben bereits mit der zuständigen Behörde in Kontakt, um mögliche fehlerhafte Radar-Auslösungen zu klären. Ob tatsächlich unberechtigte Strafen verschickt werden könnten und wie diese behandelt werden, ist damit noch offen.
Wichtig ist allerdings: Die technische Störung betraf ausschließlich die elektronisch geschalteten IG-L-Beschränkungen.
Andere Tempolimits blieben weiterhin gültig. Das betrifft etwa Baustellen, reguläre Geschwindigkeitsbeschränkungen nach der Straßenverkehrsordnung und den Großraum Innsbruck, wo auf bestimmten Abschnitten ohnehin Tempo 100 gilt.
Auch fest montierte IG-L-Verkehrsschilder waren von der Panne nicht betroffen. Wer am Donnerstagabend auf der A12 unterwegs war, durfte also nicht automatisch überall 130 km/h fahren.